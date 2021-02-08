Харчування до 3 років: яку їжу не можна давати дитині

Травна система дитини, яка молодша 3 років, все ще не досконала та розвиватися. У малюка ще не виробляються в достатній кількості всі необхідні для переробки важкої їжі ферменти, тому варто зберігати деякі обмеження в їжі.

• Фрукти з кісточками

Поки малюк не навчиться добре контролювати жувально-ковтальний процес, не варто ризикувати. Краще давати корисну смакоту, видаливши кісточки.

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До речі, такі корисні ягоди, як виноград, педіатри не рекомендують давати малюкам до 2-річного віку, оскільки вважається, що він викликає здуття живота і може спровокувати алергічну реакцію.

• Цитрусові та екзотичні фрукти

Цитрусові й деякі екзотичні фрукти педіатри дозволяють потроху вводити вже після 1 року. Проте не варто втрачати пильності аж до 3-річного віку малюка, бо в будь-який момент вони можуть спровокувати алергічну реакцію. Важливо знати міру і розуміти стан здоров'я дитини.



Цитрусова їжа / Фото Healthline​

• Чорний і зелений чай

А також кава, яка має кофеїн. У цих напоях містяться речовини, які перешкоджають засвоєнню заліза та кальцію, а надлишок кофеїну перевантажує чутливу дитячу нервову систему.

• Солодкі газовані напої

Такі напої потрібно виключити з раціону дитини. Оскільки вуглекислий газ викликає здуття живота і газоутворення, надлишок цукру впливає на зубну емаль, а неймовірна кількість хімічних добавок руйнує дитячий травний тракт та негативно впливає на печінку, нирки.

• Консервації

"Доросла" консервація може бути небезпечною для дитини, бо, як правило, містить занадто багато солі, харчових добавок, барвників, емульгаторів. Крім того, є ризик того, що в консервації присутній ботулізм, вкрай небезпечний для дітей до 3 – 4 років.

• Гриби

Причому не тільки лісові, а будь-які. Педіатри не рекомендують їх давати дітям аж до 7-річного віку. Важка для засвоєння клітковина – хітин, а також специфічний білок, роблять гриби стравою зовсім не для дитячого харчування.

• Горіхи

Горіхи продукт дуже специфічний – основу складають білки, в поєднанні з ненасиченими жирними кислотами Омега-3 та Омега-6, велика кількість вітамінів, мінералів та іншого.



Споживання горіхів / Фото Parenting Healthy Babies​

Однак білок горіхів вкрай важко ферментується в кишківнику навіть у дорослої людини, а у малюків до 3-річного віку може викликати серйозні проблеми з травленням. До того ж цілі горішки дитині складно розжувати, тому вона може пошкодити емаль нижніх перших зубів.

• Ковбаси та сосиски

Ковбаси, сосиски та інші продукти промислового виробництва переповнені небезпечними для дитини харчовими добавками, далеко не всі з яких корисні навіть для дорослих. Крім того, в цих продуктах завжди надлишок солі, що важко і згубно для дитячих нирок. А присутній в них глутамат натрію (маркується як E621), спотворить формування смакових пріоритетів.

• Магазинні солодощі

Якщо і пропонувати дитині такі солодощі, то бажано, що б на них була позначка "для дітей" і кількість мінімальна. А ось торти з кремом, тістечка, шоколад – дітям до 3 років принесуть тільки шкоду. Тому варто почекати з цими смаколиками.

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Про магазинні майонези, кетчупи, а також жувальні гумки, желейні цукерки, чипси та сухарики – про їх шкоду знає кожна розсудлива мама.