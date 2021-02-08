Харчування до 3 років: яку їжу не можна давати дитині

Джерело:Мой ребенок
Травна система дитини, яка молодша 3 років, все ще не досконала та розвиватися. У малюка ще не виробляються в достатній кількості всі необхідні для переробки важкої їжі ферменти, тому варто зберігати деякі обмеження в їжі.
Поки малюк не навчиться добре контролювати жувально-ковтальний процес, не варто ризикувати. Краще давати корисну смакоту, видаливши кісточки.
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До речі, такі корисні ягоди, як виноград, педіатри не рекомендують давати малюкам до 2-річного віку, оскільки вважається, що він викликає здуття живота і може спровокувати алергічну реакцію.
Цитрусові й деякі екзотичні фрукти педіатри дозволяють потроху вводити вже після 1 року. Проте не варто втрачати пильності аж до 3-річного віку малюка, бо в будь-який момент вони можуть спровокувати алергічну реакцію. Важливо знати міру і розуміти стан здоров'я дитини.
Цитрусова їжа / Фото Healthline
А також кава, яка має кофеїн. У цих напоях містяться речовини, які перешкоджають засвоєнню заліза та кальцію, а надлишок кофеїну перевантажує чутливу дитячу нервову систему.
Такі напої потрібно виключити з раціону дитини. Оскільки вуглекислий газ викликає здуття живота і газоутворення, надлишок цукру впливає на зубну емаль, а неймовірна кількість хімічних добавок руйнує дитячий травний тракт та негативно впливає на печінку, нирки.
"Доросла" консервація може бути небезпечною для дитини, бо, як правило, містить занадто багато солі, харчових добавок, барвників, емульгаторів. Крім того, є ризик того, що в консервації присутній ботулізм, вкрай небезпечний для дітей до 3 – 4 років.
Причому не тільки лісові, а будь-які. Педіатри не рекомендують їх давати дітям аж до 7-річного віку. Важка для засвоєння клітковина – хітин, а також специфічний білок, роблять гриби стравою зовсім не для дитячого харчування.
Горіхи продукт дуже специфічний – основу складають білки, в поєднанні з ненасиченими жирними кислотами Омега-3 та Омега-6, велика кількість вітамінів, мінералів та іншого.
Споживання горіхів / Фото Parenting Healthy Babies
Однак білок горіхів вкрай важко ферментується в кишківнику навіть у дорослої людини, а у малюків до 3-річного віку може викликати серйозні проблеми з травленням. До того ж цілі горішки дитині складно розжувати, тому вона може пошкодити емаль нижніх перших зубів.
Ковбаси, сосиски та інші продукти промислового виробництва переповнені небезпечними для дитини харчовими добавками, далеко не всі з яких корисні навіть для дорослих. Крім того, в цих продуктах завжди надлишок солі, що важко і згубно для дитячих нирок. А присутній в них глутамат натрію (маркується як E621), спотворить формування смакових пріоритетів.
Якщо і пропонувати дитині такі солодощі, то бажано, що б на них була позначка "для дітей" і кількість мінімальна. А ось торти з кремом, тістечка, шоколад – дітям до 3 років принесуть тільки шкоду. Тому варто почекати з цими смаколиками.
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Про магазинні майонези, кетчупи, а також жувальні гумки, желейні цукерки, чипси та сухарики – про їх шкоду знає кожна розсудлива мама.