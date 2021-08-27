Грала квітами у маминому волоссі: наречена пішла до вівтаря з дитиною в слінгу
Джерело:BuzzFeed News
Далтон Морт та Джиммі Джо вирішили повінчатися, коли їх доньці Еллорі було трохи більше, ніж 1,5 роки. Для них було важливо, аби дитина була частиною церемонії. Що вигадала пара – читайте у матеріалі.
Батькам довелося вигадувати метод, аби донька не втомилася під час церемонії. Тоді вони й вирішили, що Еллора буде з мамою в слінгу.
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Далтон пояснила, що перебувати в слінгу для дитини цілком природне й це найкраще положення для крихітки.
Я з самого початку знала, що хочу, аби вона була залучена. Ми сім'я. Для мене одруження – це зобов'язання нашої сім'ї, а не тільки нас,
– пояснила Далтон.
Наречена була у білій весільній сукні, а її маленька донька грала квітами в маминому волоссі. Згодом дівчинка заснула і Далтон взяла її на руки, аби дитині було зручніше.
Близька подруга нареченої та професійний сімейний фотограф Лора Шефер, опублікувала серію фотографій цього неймовірного й дуже зворушливого весілля.
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Дивіться фото з церемонії: