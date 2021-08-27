Грала квітами у маминому волоссі: наречена пішла до вівтаря з дитиною в слінгу

Далтон Морт та Джиммі Джо вирішили повінчатися, коли їх доньці Еллорі було трохи більше, ніж 1,5 роки. Для них було важливо, аби дитина була частиною церемонії. Що вигадала пара – читайте у матеріалі.

Батькам довелося вигадувати метод, аби донька не втомилася під час церемонії. Тоді вони й вирішили, що Еллора буде з мамою в слінгу.

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Далтон пояснила, що перебувати в слінгу для дитини цілком природне й це найкраще положення для крихітки.

Я з самого початку знала, що хочу, аби вона була залучена. Ми сім'я. Для мене одруження – це зобов'язання нашої сім'ї, а не тільки нас,

– пояснила Далтон.

Наречена була у білій весільній сукні, а її маленька донька грала квітами в маминому волоссі. Згодом дівчинка заснула і Далтон взяла її на руки, аби дитині було зручніше.

Близька подруга нареченої та професійний сімейний фотограф Лора Шефер, опублікувала серію фотографій цього неймовірного й дуже зворушливого весілля.

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Дивіться фото з церемонії: