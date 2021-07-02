Гості мили посуд та не отримали святкового торту: як наречені вирішили зекономити на весіллі

Гостя одного з весіль пригадала, як на святі її змусили мити посуд, тому що наречений і наречена вирішили зробити "самообслуговування". Вони витратили надто багато грошей на плаття та оренду місця проведення церемонії.

Спочатку гості звернули увагу на те, що на святі занадто мало їжі. Виявилося, що частування погодився приготувати один з друзів молодят. Наречені купили найдорожчі та найкращі продукти у вигляді м'ясних нарізок, хліба та сиру. Проте їх вистачило тільки на три чверті гостей, а всі інші залишилися голодними.

Цікаво Контракт для подружок нареченої: 37 пунктів, які розлютили соцмережі

"Мій партнер повернувся до нашого столу з порожньою тарілкою. Коли я запитала "Чому?", він відповів, що їжі більше немає. Тоді я підійшла до мами нареченої та прошепотіла: "Комусь варто винести ще їжі". Проте в цей момент її обличчя набуло дивного виразу й вона відповіла, що їжі більше немає. Те, що було на лінії "шведського столу" – це все, що у них було", – пригадала гостя.

Через кілька годин до гостей підійшла подружка нареченої та попросила їх пройти разом з нею на кухню. Вона показала їм брудний посуд й сказала, що все це потрібно вимити, тому що пара нікого не найняла для прибирання.

Вона показала нам гори тарілок і чашок, а потім сказала, що нам потрібно їх вимити. Очевидно, що частина самообслуговування весілля полягає в тому, що ви орендуєте посуд. Проте якщо ввечері він не повернеться орендодавцям в чистому вигляді, молодята втратять свою заставу,

– пригадала гостя.

"Тому я і ще близько десяти гостей провели більшу частину весілля на кухні в милі й воді. Мало того що нас змусили мити брудний посуд, так на кухні ще й не було кондиціонеру, тому там було жарко, мов у пеклі", – додала дівчина.

Гостя пригадала, що вони пропустили перший танець та розрізання торта. Якого також купили недостатню кількість, бо не всім гостям вистачило.

Важливо Чоловік врятував незнайомку з океану й через рік з нею одружився: зворушлива історія

Вона також зазначила, що весілля було 3 роки тому, проте поділитися історією вона вирішила тільки зараз. "Пара розлучилася через 3 роки. Я відхилила своє запрошення на друге весілля нареченої", – додала дівчина.