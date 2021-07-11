Непідробні емоції: зворушливі фото, коли наречений вперше побачив кохану у весільному образі

Традиційно вважається, що на весіллі сентиментальності найчастіше проявляють наречена або батьки. Проте насправді це не так. Дивіться підбірку фото, коли наречений вперше побачив кохану у весільному вбранні.

Весільні фотографи часто стверджують, що їх улюблений кадр, коли наречений вперше бачить наречену на церемонії.

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У нього з'являється так багато емоцій, поки він чекає, коли вона підійде до нього. Його вираз обличчя щирий, зворушливий та щасливий.

Такі кадри обов'язково потрібно зробити, як спогад, для фотоальбому. Незалежно від того, чи ця перша зустріч відбувається приватно чи під час вражаючого виходу нареченої на загальній церемонії.

Дивіться фото: наречений вперше побачив кохану у весільному образі