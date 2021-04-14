Донька знайшла листи батьків та дізналася, як вони роками маніпулювали дітьми: що її шокувало

В колонку порад "Dear Prudence" від американського журналу "Slate" звернулася жінка, яка воліла залишитися анонімною. Вона повідомила, що знайшла старі листи батьки, інформація в яких може зруйнувати життя її рідних.

Жінка розповіла, що її батьки були маніпуляторами та неодноразово проявляли жорстокість. Через їх виховання та поведінку, вона довгі роки працювала з психотерапевтом.

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Один з випадків, який пригадала жінка, трапився у дитинстві на її день народження. Мама спекла її улюблений торт й дівчинка подумала, що це подарунок на її свято. Проте потім матір віддала десерт колезі зі словами "просто так".

Батько помер у 2019 році, а матір у 2020 році. Жінка єдина з 3 дітей жила в батьківському будинку, тому розпочала перебирати їх старі речі.

Що було заховано серед батьківських речей

Донька знайшла безліч листів та медичні картки, які її батьки десятиліттями приховували від своїх дітей. Уся та інформація могла перевернути життя її брата та сестри.

Там був лист про зарахування до коледжу мрії мого брата. Він так і не дізнався, що його взяли. Також зберігалися документи, що підтверджують діагноз моєї сестри, про який мої батьки завжди говорили невизначено. А пізніше і зовсім його заперечували,

– повідомила жінка.

"Крім цього, моя сестра віддала дитину на усиновлення, коли їй було 15 років. Як з'ясувалося, прийомна сім'я надсилала їй фотографії малюка протягом декількох років. А ми ніколи не бачили ці фото", – додала жінка.

Ілюстративне фото / Фото Catawiki

Між усіма знахідками були вітальні листівки від друзів та родичів, а також гроші. Серед секретів батьків знайшлися й листи, адресовані самій авторці розповіді.

Наприклад, лист від її колишнього хлопця, який, як вона думала, просто зник і з яким вона відмовлялася спілкуватися. Виявилося, він поїхав до своєї сім'ї, щоб допомогти сестрі, яка потрапила в аварію. І навіть не думав жорстоко кидати її.

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"Очевидно, що всі ці листи були навмисно приховані, а не просто втрачені. Що тепер? Я знаю, що повинна віддати ці папери одержувачам, але я також розумію, що вони завдадуть болю моїм близьким", – підсумувала жінка.

Як вона вчинила та чи віддала листи – невідомо. Проте фахівці порадили розкрити секрет, наприклад, сестрі щодо її діагнозу. Це важливо для її здоров'я.