Домашні обов'язки: що повинна вміти робити дитина у різному віці

Дитина повинна допомагати батькам прибирати в будинку чи квартирі. Таким чином у неї формується певні звички, які в дорослому віці допоможуть легше освоювати побутові навички.

Джерело: Мой ребенок

Не всі мами долучають дітей до домашніх справ, бо відчувають провину через те, що змушують малюка прибирати. Інша категорія батьків вважає, що їм простіше самостійно зробити роботу, аніж просити малюка.

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Звісно, не варто перетворювати дитини в раба чистоти, але й не варто оберігати від домашніх обов'язків. Адже це важливий етапу розвитку. Допомагаючи батькам у прибиранні, малюк формує не тільки побутові навички, а й такі особистісні якості, як самостійність і відповідальність.

Яку роботу по дому має вміти виконувати дитина в різному віці

2 – 3 роки

Батькам може здаватися, що дитина надто маленька та не може мати домашніх обов'язків. Проте це неправда.

Малюк вже повинен вміти:

Класти брудну білизну в кошик або пральну машину.

Прибирати свої іграшки.

Складати книги на книжкову полицю.

Годувати домашніх тварин під наглядом батьків.

4 – 7 років

Список домашніх справ для дитини в цьому віці:

Допомагати накривати стіл.

Допомагати прибирати зі столу.

Застеляти своє ліжко.

Поливати квіти.

Складати продукти в холодильник.

Збирати рюкзак до школи.



Допомога дитини / Фото FirstCry Parenting​

8 – 10 років

У цьому віці дитина може виконувати роботу, яка пов'язана не тільки з самообслуговуванням, але і з затишком всієї родини.

Які домашні обов'язки має робити:

Прибирати у своїй кімнаті.

Годувати домашніх тварин самостійно.

Допомагати мити машину.

Виносити сміття.

Допомагати готувати.

Завантажувати посудомийну машину.

Завантажувати пральну машину.

Складати одяг в шафу.



Домашні обов'язки / Фото Connected Families​

11 років і старше

На цьому етапі вже може впоратися з серйозною та відповідальною роботою по дому.

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Що дитина повинна вміти: