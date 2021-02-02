Домашні обов'язки: що повинна вміти робити дитина у різному віці

Дитина повинна допомагати батькам прибирати в будинку чи квартирі. Таким чином у неї формується певні звички, які в дорослому віці допоможуть легше освоювати побутові навички.
Джерело: Мой ребенок
Не всі мами долучають дітей до домашніх справ, бо відчувають провину через те, що змушують малюка прибирати. Інша категорія батьків вважає, що їм простіше самостійно зробити роботу, аніж просити малюка.
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Звісно, не варто перетворювати дитини в раба чистоти, але й не варто оберігати від домашніх обов'язків. Адже це важливий етапу розвитку. Допомагаючи батькам у прибиранні, малюк формує не тільки побутові навички, а й такі особистісні якості, як самостійність і відповідальність.
Батькам може здаватися, що дитина надто маленька та не може мати домашніх обов'язків. Проте це неправда.
Малюк вже повинен вміти:
Список домашніх справ для дитини в цьому віці:
Допомога дитини / Фото FirstCry Parenting
У цьому віці дитина може виконувати роботу, яка пов'язана не тільки з самообслуговуванням, але і з затишком всієї родини.
Які домашні обов'язки має робити:
Домашні обов'язки / Фото Connected Families
На цьому етапі вже може впоратися з серйозною та відповідальною роботою по дому.
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Що дитина повинна вміти: