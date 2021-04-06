Дівчина зробила презентацію, з ким би могла зрадити хлопцю: чому коханий зрадів побаченому

Користувачка соціальної мережі Тікток опублікувала відео, на якому шокувала свого хлопця. Вона повідомила йому, що склала список претендентів, з якими б не проти зрадити коханому.

Дівчина настільки відповідально до цього підійшла, що приготувала цілу презентацію.

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На відео видно, як дівчина підійшла до хлопця з ноутбуком, аби продемонструвати йому перший слайд презентації. "Топ 10 хлопців, з якими б я зрадила своєму бойфренду", – написала блогерка у презентації.

Як тільки хлопець зацікавився темою, дівчина перемкнула на наступний слайд, на якому писало "ні з ким". Такому варіанту хлопець неймовірно зрадів.

Проте дівчина на цьому не зупинилася. Другим в списку стала похмура риба з мультфільму "У пошуках Немо". Від цього претендента хлопець був в захваті найбільше, тому не зміг стримати свій сміх.

Один з кандидатів у презентації / Скриншот з відео

Відео дівчини стало вірусним у Тікток та набрало понад 3 мільйонів переглядів.

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Дивіться відео: яку презентацію зробила блогерка