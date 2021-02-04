"Дитяча" мова та сюсюкання: чому змінюється голос мами при розмові з малюком

На всіх мовах світу мами змінюють тембр голосу, коли спілкуються зі своїм малюком. Відповідні висновки зробила команда вчених з Принстонской дитячої лабораторії.

Джерело: Current Biology​

Автором дослідження була Еліс Пьяцца, яка разом з колегами спостерігала за спілкуванням 24 матусь з малюками. З них тільки половина жінок говорила англійською. Решта учасниць говорили на 9 мовах, включно з російською, польською, французькою та китайською.

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Науковці вивчали взаємодію пари "мама та дитина", використовуючи спеціальний пристрій, який класифікує різні тембри голосу. За цим можна було легко визначити з ким вона спілкується: зі своїм малюком чи з іншою людиною.

Зміну тембру виявили у 12 жінок, які розмовляють різними мовами, включаючи іврит, мандаринську і кантонський діалект китайської мови.

Існує масштабне дослідження, яке демонструє, що діти краще навчаються через "дитячу" мову (сюсюкання), ніж через дорослу. Так вони краще поділяють слова на склади та краще їх освоюють. Ймовірно, це пов'язано з цими тембровими особливостями,

– повідомила Еліс Пьяцца.

Згідно з цим дослідженням можна зробити висновок що "мова матусь" універсальна та впливає на взаємодію між батьками та дітьми.

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До того ж лікарі вже давно знають, що діти інстинктивно реагують на голос матері. Її розмови та спів допомагають заспокоїти малюка.