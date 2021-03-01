Дитяча істерика в людному місці: як реагувати та що робити батькам

Більшість батьків маленьких дітей сприймають із жахом момент, коли їх малюк влаштовує істерику на публіці. Татові чи мамі складно уникнути почуття осуду та сорому через неконтрольовану поведінку. Вони вважають, що це може свідчити про їх некомпетентність, як батьків. Проте є 5 кроків, які допоможуть зберегти спокій.

• Не дозволяйте стороннім впливати

Більшість людей, які в момент дитячої істерики будуть поруч, ймовірно, вже потрапляли в таку ж ситуацію, тому вони не засуджуватимуть. А тих, хто буде зловтішатися чи вважатимуть, що знають набагато краще, як діяти в цій ситуації, – найкраще ігнорувати. Це хороша реакція батьків, яка допоможе зосередитися на дитині, а не на думці інших.

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• Вбийте їх добротою

Якщо спостерігач робить якийсь саркастичний коментар, уникайте реакції. Натомість батькам краще спробувати сказати так: "Це приємно, що ти хочеш допомогти. Я дійсно ціную це. Проте у мене все добре. Для дитини може бути важким урок, коли вона дізнається, що не може отримати все, так?".

Цей метод повідомить співрозмовнику, що ви хороший батько чи мати та допомагаєте своїй дитині навчитися справлятися з життєвими розчаруваннями.



Батьки намагаються навчити дитину / Фото Freepik

• Залишайтеся спокійними

Якщо батьки стурбовані чи засмучені, то дитина також може турбуватися. Якщо мама чи тато спокійні, то, швидше за все, схожий емоційний стан буде у малюка. Батькам варто нагадувати собі, що дитина не влаштовує істерику навмисно.

Дорослим в цьому випадку найкраще зробити кілька глибоких вдихів і нагадати собі, що їх реакція може зробити ситуацію ще більш напруженою та складною.

• Пам'ятайте про почуття вашої дитини

Батьки повинні допомогти дитині навчитися керувати сильними та важкими емоціями. Проте для цього потрібен час і практика. Можете при цьому, наприклад, казати: "Я знаю, тобі не подобається, що я більше не даю тобі шоколаду. Я цілком розумію твоє розчарування".



Дитячі істерики / Фото Babysitio

• Коли це можливо, надавайте варіанти

Навіть пропонуючи альтернативу, дитина може рішуче відхилити її та посилити істерику, щоб продемонструвати батькам, наскільки поганим вважає цей варіант. У такому випадку можна спокійно сказати: "Ти так засмучений тим, що не отримуєш бажаного, тому втрачаєш контроль. Це моя робота – захищати тебе. Отже, твій вибір – ходити, тримаючи мене за руку, або я можу посадити тебе у візок, щоб допомогти повернути контроль".

Корисною тактикою може стати розмова про щось інше. Наприклад, якщо ви перебуваєте в продуктовому магазині, говоріть про те, що ви бачите. Це дасть дитині зрозуміти, що батьки збираються ігнорувати її істерику, але не ігнорують її саму.

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Намагайтеся не дозволяти переживанням щодо того, що подумають інші, керувати вашою поведінкою в момент дитячих істерик. Багато батьків повідомили, що вони піддаються малюку, аби уникнути збентеження. Хоч насправді й вважають, що це не найкраще для їхньої дитини.