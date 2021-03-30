Дистанційне навчання: як отримати від нього користь та допомогти дитині

Дистанційне навчання — це не тимчасове рішення, як здавалося ще в березні 2020 року. Так, діти повернуться у школи, але сама форма вже залишиться з нами назавжди. Тому що весь освітній світ пережив справжню революцію. Те, що раніше здавалося неможливим чи недопустимим, стало нормою для всього світу. Наприклад, скасування державних іспитів, вступні компанії онлайн, університети онлайн.

Порада 1

Потрібно внутрішньо погодитися з тим, що цей досвід збагатить батьків і дитину. Як тільки дійсно почнете ставитися до дистанційного навчання як до можливості дитини стати більш конкурентною в майбутньому, то і свою роль в цьому процесі зможете реалізувати органічніше.

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Порада 2

Через дистанційне навчання вдома з'явилося два учні: батьки й діти. Разом їм треба "пройти" дистанційне навчання та "вийти" з нього з новими навичками: планування дня, часу, постановки цілей, відстеження свого прогресу, пошуку в інтернеті, роботи з різними додатками.



Дистанційне навчання / Фото Bond Street Mortgage

Також потрібно навчитися ставити запитання вчителю, отримувати на них відповіді, бути в контакті з викладачем, давати й отримувати зворотний зв’язок і будувати відносини з групою в дистанційному режимі. Залежно від віку дитини ваша роль в цьому процесі буде змінюватися.

Порада 3

Спостерігайте за своєю дитиною в цьому процесі. Проте це потрібно робити без критики, а з терпінням і усвідомленістю дорослого. Дистанційне навчання — це унікальна можливість пізнати вашу дитину.

Коли дитина у школі, батьки не знають:

Коли їй краще вчиться: вдень або після обіду?

Що мотивує: в який момент вона загоряється, а коли здувається?

Що дратує, коли готовий все кинути й що робить, щоб "повернути" себе назад?

Як вона взаємодіє з іншими?

Спостереження — основа для того, щоб почати думати про те "Як я можу допомогти моїй дитині розвинути ту чи іншу якість, або навпаки – позбутися від пороку, щоб кращі якості його особистості стали його силою".

Порада 4

Дайте час собі й дитині, а також не бійтеся експериментувати. Батьки часто хочуть швидких результатів, тобто "сказав — зробив". Проте потрібно не просто чекати, а постійно допомагати дитині, бути разом з нею. Роль дорослого — вести дитину по його сходах самовдосконалення.



Навчання вдома / Фото Private Tutoring At Home

І не бійтеся мінятися, робити щось по-іншому. Повірте, нічого страшного не трапиться, якщо ваша дитина попросить вчителя зробити іншу роботу або прочитати іншу книгу, зробити проєкт самому або проведе урок для малюків.

Порада 5

Робіть паузи та поповнюйте свої сили. Якщо відчуваєте, що втомилися, відкладіть виховання і допомогу дитині з уроками. Кожна сварка або крик руйнує відносини з дітьми. Щоб пережити один конфлікт і пробачити одне одного, треба мати депозит з дев’яти радісних моментів до нього.

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Найчастіше мама є товаришем по навчанню у дитини. Для мами суперважливо компенсувати свій ресурс. Дорогі мами, давайте собі право на відпочинок і відновлення.