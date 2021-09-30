COMFY запустив COMFY KIDS: тут є все для дітей — від Lego до самокатів
Джерело:COMFY
Ритейлер COMFY запустив бренд COMFY KIDS з повним асортиментом товарів для дітей та майбутніх батьків.
Для цього у COMFY суттєво розширили асортимент дитячих товарів та створили нові сервіси для покупців.
"Грай – повертай"
Разом із запуском дитячого бренду COMFY KIDS мережа запропонувала покупцям супервигідний додатковий сервіс "Грай – повертай". Він дозволяє протягом 12 місяців після покупки повернути товар у будь-якому стані й отримати до 100% від його вартості на бонусну картку Comfy.
А завдяки сервісу "Повертай 30" можна протягом 30 днів повернути товар без пошкоджень та у фірмовій упаковці.
Вигравай 10 000!
5000-му покупцю 10 000 гривень на честь запуску бренду COMFY KIDS.
Для участі в акції потрібно зробити замовлення на Comfy.ua, яке включає хоча б один товар із розділу COMFY KIDS. Виграш отримає людина, яка зробить 5000-у покупку.
Переваги від COMFY
Покупцям COMFY KIDS доступні всі переваги від COMFY:
- покупки у кредит або безвідсоткова розстрочка через банки-партнери;
- нарахування 1% бонусів при кожній покупці та можливість витрачати бонуси на будь-які товари у COMFY;
- зручна доставка: у магазини COMFY, "Новою поштою" та Justin або адресна доставка додому.