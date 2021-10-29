Родинна тренерка Крістін та дитяча терапевтка Діна розповіли, чому змушувати йти дитину словами "Я тебе тут лишаю і йду" – погана ідея. Про це й інші виховні моменти жінки розповідають на сторінці "Великі маленькі почуття".

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Дитина відчуває себе покинутою

Коли виникає ситуація, що малюк, який бавиться на дитячому майданчику, починає вередувати та не хоче йти додому, батьки часто використовують методику "Йду без тебе", щоб швидше переконати дитину полишити гру.

Експертки вважають, що подібні фрази можуть стати тригером для дитини та травмувати психіку.

Коли ми говоримо такі нашим дітям, ми лякаємо їх. Малюки бояться, що їхні почуття та бажання не мають значення. Окрім того, діти можуть подумати, що одного дня ми їх справді покинемо. Подолайте це. Це досить страшно для їхньої маленької психіки,

– написали психологині на своїй сторінці.

Не йдіть додому без дитини – ваша поведінка може її травмувати / Фото Unsplash

Що робити, якщо дитина не слухається

Експертки радять перемикати увагу малюка на щось, що чекатиме його вдома.

Замість того, щоб вживати агресивні слова та фрази, Крістін і Діна рекомендують батькам трохи змінити формулювання.

Батьки повинні чітко визначити межі, сказати своєму малюкові "час йти додому" і згадати щось цікаве, що вони зможуть зробити разом, повернувшись додому.

Варто відволікти увагу дитини на веселощі, які чекають на неї вдома / Фото Unsplash

Не забувайте про кордони. Не чекайте, поки дитина почне вередувати та плакати. Після перших двох попереджень твердо і впевнено тримайте кордон, обережно знімаючи малюка та допомагаючи йому дістатися додому. Скажіть дитині: "Так, іти дуже важко. Я тобі допоможу",

– написали експертки.

Психологині зазначили, що навіть в такому разі діти можуть бути засмучені. В цьому разі вони рекомендують не шарпати дитину, не кричати на неї та не погрожувати покаранням.

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"Зберігайте їхню емоційну та фізичну безпеку. Водночас показуйте їм, що час повертатися додому, і в цьому немає нічого страшного", – радять Крістін та Діна.