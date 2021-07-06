Чому не можна дитину залишати одну в авто: порядок дій порятунку малюка
Джерело:Новое время
Міжнародна статистика фіксує збільшення кількості дитячих смертей в припаркованих авто. Про це повідомила експертка з безпеки дітей Олена Лізвінська.
Вона розповіла про випадок, коли батьки вирішили не будити своє 3-місячне немовля і залишили його в автомобілі на місці для паркування. Після повернення з магазину в дитини дихання вже не було й врятувати її не вдалося.
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Ще був випадок, коли тато залишив "на хвилинку" дитину в машині й пішов на зустріч, яка затягнулася. Сонце перемістилося, і діти опинилися під палючими променями. Перехожі розбили скло в машині, щоб звільнити дітей, і ще 30 хвилин чекали на батька.
У дітей, з огляду на особливості їх фізіології, набагато швидше підіймається температура тіла. Злегка напіввідчинене вікно взагалі не рятує ситуацію. Крім ризику загинути від спеки й зневоднення, існують й інші ризики.
Які ще були ситуації
• Мама залишила 3-річну дівчинку в машині. Авто разом з дитиною викрали зловмисники. Дівчинку висадили на трасі у 20 кілометрів від місця викрадення.
• Дитина в півтора року була залишена в машині, заплуталася в ременях безпеки та задихнулася. Коли мама повернулася, малюк вже був не живий.
• Дитину залишили в припаркованому автомобілі на АЗС. Батьки пішли за кавою. Раптово машина почала горіти разом з дитиною в ній. Тільки завдяки швидкій реакції співробітників АЗС дитина не постраждала.
Дитина в авто / Фото Brimbank & North West
На сонці рахунок йде буквально на хвилини. Що робити, коли ви побачили, що в припаркованій машині дитина одна, плаче, спітніла, лежить в кріслі, на сидінні без свідомості або "спить".
Порядок дій:
- Змусити спрацювати сигналізацію авто.
- Розбити вікно, щоб дістати малюка.
- Викликати швидку допомогу.
- Викликати поліцейських.
- Залучити свідків ситуації, що відбувається.
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Після звільнення дитини з авто:
- Віднести в тінь.
- Напоїти та обмити водою.
- Зняти зайвий одяг.
- Не залишати дитину без нагляду до приїзду медиків.