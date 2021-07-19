Чому маленьку дитину не потрібно вчити ділитися: незвичний виховний метод

До певного віку дитину не варто вчити ділитися з іншими. Чим корисний метод – читайте у матеріалі.

Малюки ще не розуміють, яке значення має слово "поділитися". Тому не варто пояснювати, що їм варто ділитися з іншими дітьми, бо вони цього не зроблять.

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Важливо, аби дитина доросла до свого емоційного та психологічного сприйняття. Тоді вона зрозуміє, що ділитися і турбуватися — дуже потрібна річ.

Чому малюки не розуміють, що треба ділитися

Вони ще не мають усвідомлення власного "я", тобто своєї індивідуальності. Якщо дитина хапає щось і каже: "Це моє", — вона так просто тестує свою індивідуальність.

Вчити дитину ділитися / Фото Adobe Stock

Крім того, має вплив фактор часу. Тобто коли батьки думають, що дати погратися іграшкою іншій дитині — це нічого страшного, то малюк сприймає цей жест як дарування речі назавжди. Дитина ще не усвідомлює, що потім їй усе віддадуть.

Бувають випадки, коли малюк може поділитися чимось. Проте це він робить випадково чи несвідомо, з метою вивчити реакцію. Якщо це сталося — похваліть дитину, скажіть, що вона чемна і мила, а тоді дружньо поділіться у відповідь.

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Якщо хтось забирає у дитини іграшку — треба все їй пояснити. Дати малюку можливість проявити емоції, поплакати, що забавку забрали. Розказати, що свої речі треба тримати міцно, бо вони належать їм.

Тиснути на дитину і змушувати ділитися не варто. З віком дитина навчиться адекватно сприймати це слово і навіть сама захоче чимось поділитися.