Чому діти погано поводяться та бешкетують, перебуваючи вдома на локдауні: як реагувати батькам

Під час пандемії COVID-19 батьки скаржаться, що діти часто перебувають в поганому настрої, сваряться між собою, бешкетують, Чому це відбувається – розповіла дитячий психолог Олена Шамрай.

Вгамували "голод" на батьків

Для дітей до 10 років зазвичай батьки — це ті, хто обслуговують, обговорюють якісь поточні проблеми, дають настанови та розмовляють на різні теми.

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У школярів ще високий попит на те, щоб просто погратися разом, розділити позитивні емоції. Ось саме цього дітям бракувало.

Підлітки більше орієнтуються на однолітків, відвойовують свою незалежність. Інколи вони навіть самі себе зупиняють у тому, щоб зайвий раз поспілкуватися з батьками. Проте в них також накопичилася жага спокійно обговорювати різні теми, запитати щось важливе для себе, поговорити про життя.

Спілкування з підлітком / Фото CHOC Children's Blog

Якщо все йшло добре, цього дефіциту вже немає. Увага зосереджена на друзях. Тож діти починають бунтувати проти вимушеного сидіння вдома.

Що робити

Цей процес позитивний, тож змінювати нічого не треба. Але якось легше від усвідомлення, що потребу в спілкуванні можна задовольнити наперед, на ті часи, коли через життєву метушню буде ніколи побути поруч.

Молодшим пропонуйте ігри та челенджі, тінейджерам — спокійні розмови. І не ображайтеся, що вони вже не так зацікавлені у цьому, як раніше.

Звикли знімати стрес розвагами

Під час локдауну поступово накопичується стрес, проте звичні способи знімати його поки не працюють. Діти в переважній більшості звикли, що напруження знімається, коли їх розважають. Наприклад, антистресом було відвідування з батьками розважальних центрів, кінотеатрів, кав’ярень.

Що робити

Працює лише особистий приклад. А оскільки геть не всі батьки знімали стрес у такий спосіб, щоб це не виглядало фальшиво, влаштуйте челендж. Наприклад, напишіть види антистресів, тягніть щодня "лотерею" та опановуйте той, що дістанеться.

Дітям дошкуляє гіперопіка

Спробуйте запитати дитину, чому вона погана поводиться. Батьки можуть почути: "На локдауні нудно". Коли тато й мама це чують, почуваються поганими батьками, бо не здатні забезпечити дітям насичене дозвілля. Тоді вони намагаються малюка додатково навантажити або розважати.

Насправді ж дітям допікає не так нудьга, як гіперопіка: ось це бажання зайняти кожну годину часу сина чи доньки чимось корисним. Проблемою є якраз те, що вдома тато й мама намагаються постійно керувати, тоді як зазвичай пів дня чи до вечора дитина їх не бачить.

Що робити

Дати дітям час понудьгувати. Якщо дитина скаржиться на нудьгу, не пропонувати, а запитувати, що вона хоче і може зробити. Пошуки такої відповіді розвивають мислення та креативність дитини.



Дитина самостійно грає / Фото Raising Children Network

Підліткам не вистачає свободи

Підлітки переживають те саме, що й малеча, але частині з них не вистачає ще й свободи займатися тим, що вони полюбляють. Тоді для них вихід — зануритися туди, куди не потраплять батьки: у соцмережі, комп’ютерні ігри, мріяти у напівсні, не встаючи з ліжка, не виходити з кімнати та не пускати до себе.

Що робити

Якщо у домі підліток, демонструйте до нього більше поваги, ніж зазвичай. Не варто розмовляти в тоні наказу: "Не сутулься, після обіду одразу за уроки". Завдання батьків, щоб син чи донька відчували домашній затишок, а не перебування під арештом.

Якщо хобі чи інтереси тінейджера вам не подобаються, але не йдеться про смертельну небезпеку, ви поговорите про це вже після локдауну. Нині просто досліджуйте, що подобається і чому.

Мало нових вражень

Коли день за днем усе однакове, людина втомлюється. Чотири кути кімнати, прогулянка до холодильника, прогулянка на сусідню вулицю… Якщо нових вражень немає тижнями, настрій дитини погіршується. Що менша дитина, то більшу проблему для неї це становить.

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Що робити

Легше вкласти трішки грошей, ніж покладатися на долю. Якщо не можна кудись податися, хай нові речі прийдуть додому. Замовлені онлайн невеличкі іграшки, книжки, речі, потрібні в побуті для батьків, канцтовари.

Можна зробити так, щоб заздалегідь дитина не знала, що прийде з інтернет-магазину. Наприклад, кольоровий папір, книжка, цікава ручка з блискітками чи фоторамка.