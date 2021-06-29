Чоловік врятував незнайомку з океану й через рік з нею одружився: зворушлива історія

Під час відпустки на Гоа чоловік врятував дівчину, яка тонула в океані. Як через рік вони зіграли весілля – читайте у матеріалі.

У лютому 2019 року Нупур Гупта плавала в океані, проте не змогла впоратися з сильними хвилями й почала тонути. Це помітив Аттіла Босняк, який рушив до дівчини на допомогу.

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Попри те, що чоловік був хорошим плавцем, коли він дістався до Нупур, зрозумів, що сам не зможе їй допомогти. Вони допливли до найближчої скелі, щоб дівчина могла за щось триматися. Аттіла в цей час піднявся по скелі, щоб знайти рятувальників.

Після того, як дівчина вибралася на берег, Аттіла з полегшенням впав на пляжне крісло. Він не тільки втомився після важкого запливу, але й отримав безліч синців і саден, коли підіймався по скелі.

Тоді Нупур вирішила допомогти чоловіку, який врятував їй життя. Вона купила засоби першої медичної допомоги, аби обробити його рани, крім цього, ще взяла для нього морозиво. Наступні кілька днів вони бачилися постійно.

Нупур та Аттіла / Фото Фейсбук

Проте відпочинок завершувався й Аттіла мав повертатися в Нідерланди, де жив через роботу, а Нупур в Індію. Пара вирішила ризикнути й стала підтримувати стосунки на відстані.

Через кілька місяців вони запланували спільну відпустку, але плани довелося відкласти через хворобу матері Нупур. Тоді Аттіла вирішив прилетіти в Індію, щоб підтримати кохану. Як тільки мати дівчини одужала, пара вирушила подорожувати. Разом вони побували в Дубаї, Сербії та Таїланді.

У вересні 2019 року Нупур отримала візу й змогла прилетіти до Нідерландів. Пізніше пара відправилася на батьківщину Аттіли – в Угорщину, щоб познайомитися з його сім'єю.

У 2020 році вони одружилися в Trouwlocatie Groenmarkt – колишній мерії Гааги. Фактично, закохані були останньою парою, яка одружилася в цьому місці до пандемії.



Церемонія одруження / Фото Фейсбук

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Зараз Нупур і Аттіла усіма силами намагаються допомогти родині дівчині в Індії. А також планують переїзд до Афін.