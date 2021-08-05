Чоловік випробував на собі "вагітність": який експеримент вигадала дружина – відео

Олімпійська гімнастка Шон Джонсон, коли була в очікуванні народження другої дитини, вирішила допомогти чоловіку Ендрю Істу відчути себе вагітним. Який експеримент вигадала дружина – читайте у матеріалі.

У серії коротких відео пара спробувала зімітувати вагітність. Для цього вони прикріпили Ендрю накладний живіт, використовуючи 6-кілограмовий м'яч.

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"Я навіть не знаю, на що підписався", – прокоментував Ендрю, коли дружина обмотувала його тіло харчовою плівкою.

Коли чоловік відчув вагу м'яча, він відразу став скаржитися. Його дружина Шон навіть порахувала кількість його незадоволених коментарів на камеру. Жінка зазначила, що за 17 секунд він поскаржився 5 разів.

"Я відчуваю тиск на поперек".

"Спина болить".

"Відчуваю себе жахливо".

Дивіться відео: як починався експеримент

Дружина пояснила чоловікові, що на ньому знаходиться тільки половина від середньої ваги, яку набирає жінка за час вагітності. Щоб Ендрю зрозумів, наскільки складно доводиться майбутнім матерям, вона попросила його зробити з накладним животом найпростіші речі.

Дивіться відео: як Ендрю намагався одягнутися

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Наприклад, підняти іграшку з підлоги, одягнути шкарпетки, зав'язати шнурівки, зайняти зручну позу для сну. Крім цього, виявилося, що і встати з ліжка також складно.

Дивіться відео: як чоловік намагався стати з ліжка