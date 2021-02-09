Чого не потрібно чекати від дитини: важлива підбірка для батьків

Кожна дитина унікальна, проте психологія дорослішання в усіх переважно однакова. Які є головні омани батьків стосовно малечі, яка дорослішає, – читайте у матеріалі.

► Діти будуть дотримувати порад дорослих

Діти, а особливо коли вони вже дорослі, — це вільні та самостійні люди. Переважно вони можуть дослухатися до ваших порад, але будуть робити так, як самі вважають за потрібне.

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► Діти будуть йти шляхом, який обрали для них батьки

Діти не зобов'язані чинити так, як цього хочуть батьки. І їх вибір потрібно поважати. У них не просто можуть бути, але і є власні мрії й плани на життя.



Дитячі мрії / Фото MindChamps

► Діти будуть за все вдячні батькам

Звичайне почуття подяки дійсно відчувають діти, але вже в дорослому віці, а іноді й коли вони самі стають батьками. Проте у дитинстві не чекайте від них такої віддачі, яку прагнете отримати. Це нормально, коли діти сприймають вашу турботу, як обов'язок, за що не варто дякувати.



Діти та батьки / Фото Geekychap

► Дитина буде найрозумнішою

Дитина має бути не найрозумнішою в класі, а розумнішою, ніж батьки у її віці. Адже кожний батько пам’ятає шкільне життя й розуміє, що справа не в оцінках, а в тому, якою людиною виросте дитина.

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► Дитина завжди буде поруч

Всі діти колись виростають і залишають рідну домівку. Це так само природно, як і сам процес дорослішання й бажання людини влаштовувати своє самостійне життя, яке буде окремо від батьків.