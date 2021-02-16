Чарівна карта та скарби: як дідусь допоміг онуку втілити мрію

Онук хотів втілити свою мрію, тому запитав у дідуся, де можна знайти чарівники. Аби дитина не переставала вірити у диво, дідусь вирішив допомогти втілити бажання малюка.

Батько у соціальних мережах поділився невеликою історією своєї сім'ї. Він повідомив, його молодший син звернувся до дідуся з питанням, чи знає той якогось чарівника.

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Коли у хлопчика запитали, чому він про це питає, то дитина зізналася, що хоче попросити чаклуна вказати місце, де можна знайти скарби.

Дідусь вирішив допомогти онуку з цим завданням. Він закопав на території, яка належить їх сім'ї, "магічні скарби" та зробив карту. Потім дідусь запропонував дитині відправитися на їх пошуки. Хлопчик був у захваті від такої пригоди.



Пошук скарбів з дідусем / Фото Reddit​

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Користувачі Reddit розхвалили дідуся та повідомили, що хотіли б у майбутньому бути схожими на цього чоловіка та вміти так втілювати дитячі мрії.