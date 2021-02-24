Брати намагалися втекти зі своїх дитячих ліжечок: курйозне відео

Уайлдер, якому 2 роки, та Джорджі, якому 3 роки, не тільки брати, а й найкращі друзі. У соціальних мережах мама двох хлопчиків поділилася відео, де видно, як вони об'єднали зусилля, аби вибратися зі своїх ліжечок.

Жінка розповіла, що дізналася про намір синів, коли відеоняня зафіксувала активність в кімнаті дітей та подала сигнал батькам.

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Коли мама глянула на відзнятий матеріал, то побачила, що Джорджі вже вибрався з ліжечка і почав переконувати брата зробити те ж саме. Щоб допомогти молодшому, хлопчик підтягнув подушку і поклав її там, куди збирався зістрибнути брат.

Джорджі притягнув подушку до ліжка Уайлдера, намагаючись пом'якшити падіння,

– прокоментувала мама.

Молодший брат повільно заліз на поручні й зробив ідеальне приземлення. Коли все вийшло, Уайлдер сказав: "Я зробив це, я зробив це!", а Джорджі переможно підняв кулаки в повітря.

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