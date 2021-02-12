Бажання все робити разом та емоційність: що впливає на погіршення стосунків

Стосунки можуть погіршитися не тільки через постійні сварки та скандали. Які фактори можуть впливати на романтичні відносини – читайте у матеріалі.

► Бажання все робити разом

Дуже добре, коли люди шукають те, що буде їх об'єднувати. Проте погано, коли вони дійсно намагаються все робити разом: займатися спортом, ходити на шопінг, читати книги й навіть працювати.

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Рано чи пізно вони набриднуть одне одному або просто припинять спілкуватися, бо не буде про що. Крім цього, можливі й сварки, які теж ніхто не скасовував. Адже в кожній справі хтось щось робить краще й може вказати партнеру на недоліки.

► Надії, що партнер буде змінюватися

Не важливо чого це стосується: зовнішності, характеру, способу життя, інтересів, хобі чи звичок. Звичайно, якщо партнер сам готовий йти на компроміс – це зовсім інша справа. Якщо ж цього не сталося, навряд чи ці зміни раптом колись відбудуться.



Партнер буде змінюватися / Фото The Couple Connection​

► Проблеми з емоційністю

Іноді можна і потрібно кричати чи бити посуд. Проте, якщо у партнера занадто нестабільна психіка, а його настрій змінюється надто часто, навряд чи в тебе вистачить нервів довго справлятися з такими "приливами" емоцій. Гірше тільки, якщо в обох партнерів є проблеми в цьому плані.



Проблеми з емоційністю / Фото Freepik​

► Занадто активне соціальне життя

Проблеми можуть виникнути навіть тоді, коли люди постійно намагаються чимось займатися. Такі пари просто не знають, що таке відключити телефони й провести вікенд удвох. Їм постійно потрібно кудись їхати, щось робити, якось розважатися. А це не завжди в плюс для стосунків.

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► Різні графіки роботи

Якщо дівчина працює вдень, а хлопець ночами, у них в кращому випадку є кілька вранці або ввечері, щоб побачити один одного. Ніякі вихідні чи відпустки не допоможуть відновити то спілкування, якого пари втратили через роботу.