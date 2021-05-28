Симптоми післяпологової депресії у чоловіків: що впливає на стан батька

Вчені досліджували симптоми післяпологової депресії у чоловіків. Вони прийшли до висновку, що батько після появи на світ малюка може відчувати сильні переживання. Саме вони призводять до дратівливості, апатії та серйозних проблем з психічним здоров'ям.

Вчений Брендон Едді з університету штату Невада, повідомив, що батько, як і матір, відчуває величезний стрес після народження дитини.

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Проте, на відміну від мами, у якої завжди цікавляться про її фізичний та психологічний стан, в сучасному суспільстві про переживання тата питати не прийнято.

"Мій колишній співробітник, який прочитав результати мого дослідження, пізніше подякував мені. Він сказав: "Я дійсно дуже вдячний за твоє дослідження, адже мені було дуже складно з цим впоратися"", – розповів Брендон Едді.

Він зазначив, що зазвичай всі запитують: "Як твоя дружина? Як твоя дитина?". Проте нікого не цікавить, як справи у тата. А найчастіше молодим батькам відчайдушно хочеться, щоб хтось запитав, як його справи,

– повідомив Едді.

Вченими доведено, що багато татів стикаються з депресивними станами після народження дітей.

Серед симптомів післяпологової депресії є:

Перепади настрою.

Проблеми зі сном.

Безсоння.

Смуток.

Дратівливість.

Неспокій.

До симптомів важкої форми післяпологової депресії також відносять проблеми з прихильністю до новонародженого, відсутність любові до дитини, пригніченість і навіть думки про самогубство.

Для чоловіків післяпологова депресія може бути ще більш небезпечна, ніж для жінок. Переважно через те, що в сучасному суспільстві її пов'язують виключно з матерями.

Результати дослідження

Згідно з дослідженням вчених, близько 10% татів страждають від післяпологової депресії в період, який може тривати до 6 місяців після народження дитини.

Інші дослідження демонструють, що 24 – 50% чоловіків, чиї дружини страждають післяпологовою депресією, також страждають від неї.

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Важливо розпізнати у чоловіка післяпологову депресію і допомогти впоратися з нею. В іншому випадку вона може нашкодити не тільки батькові, але і його стосункам з дружиною, її моральному стану. Крім того, може стати небезпечною для новонародженого малюка.