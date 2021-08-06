89-річний дідусь щоразу біжить за машиною онуки: жінка поділилася зворушливою традицією – відео

Хейлі Геймез, якій 30 років, поділилася зворушливим відео зі своїм дідусем. Жінка показала, якої сімейної традиції дотримується чоловік, попри свої 89 років.

На записі видно, як дідусь, якого в сім'ї називають Гайва, весело біжить за машиною та махає онучці рукою.

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Хейлі пояснила, що це їх ритуал прощання, який триває ще з її дитинства. Попри свій вік, Гайва повторює це завжди, коли приїжджає онучка.

"Пробіжку" він не пропускає за жодних погодних умов та неважливо який час доби. Єдине, що змінилося, коли на вулиці темніє, дідуся супроводжує син.

За словами Хейлі, все почалося тоді, коли її сестра була маленькою. Дідусь Гайва розважав її, "наздоганяючи" машину, що від'їжджає. Коли народилася Хейлі, він став бігати й за нею, а потім – за її сином.

Раніше дідусь Гайва міг пробігти за машиною цілий квартал, але тепер активні рухи даються йому важко. Проте він все одно намагається здолати хоча б декілька метрів.

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Крім того, Хейлі зазначила, що щоразу у неї навертаються сльози, коли бачить як дідусь виконує їх сімейну традицію. "У ньому стільки любові! Вона заповнює всіх навколо і це надає йому сил", – додала онука.