Перемогла рак та допомагає іншим: 8-річна дитина продала 32484 коробок печива для благодійності

Лілі була ще зовсім маленькою, коли їй довелося перенести саркому Юїнга. Це онкологічне захворювання кістки, яке є надзвичайно рідкісним і дуже важким. Коли дівчинка перемогла хворобу, вона вирішила допомагати іншим дітям, які хворіють на рак. У 8 років дитина почала пекти та продавати печиво для благодійних організацій, які спонсорують дослідження раку і безпосередньо допомагають хворим.

У 2021 році Ліллі зробила величезний крок вперед у здійсненні своєї мрії, побивши рекорд з продажу найбільшої кількості коробок печива дівчатами-скаутами за один сезон – 32484.

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Перемога особливо приємна, тому що Ліллі пожертвувала величезну частину доходів на фінансування досліджень раку у дітей та на організацію, яка годує безхатьків.

Це підтримує чиюсь мрію. Незалежно від того, чи це власник бізнесу, чи 8-річна дівчина, яка продає печиво. Ліллі закликала людей підтримувати мрію та місію, а не просто продукт,

– розповіла мама дівчинки.

Хоч пандемія COVID-19 фактично зірвала традиційні стратегії продажу, проте Лілі з мамою не здалися. Вони створили сторінку в Facebook, де дівчинка розповідала про свою мету й продавала печиво онлайн. Згодом дитині поставили маленький кіоск поза воротами будинку. Біля нього збиралася черга з охочих купити печиво і допомогти дітям, які хворі на рак.



Лілі / Фото Facebook

Лілі підкорила не тільки рідне місто, а й весь світ. Її печиво відправлялося в Канаду, Англію, Іспанію, Париж, Рим і навіть Єгипет. Дівчинка вважає, що цілий світ просто ненавидить рак. Якщо всім разом взятися за справу, вийде його назавжди перемогти.

У США до Лілі приєдналися дівчата-скаути різного віку. Вони теж перенесли онкозахворювання і мріяли побачити світ, в якому ця страшна хвороба лікувалася б так само легко, як банальна застуда.

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Всі разом вони створили Team Lilly Foundation. Фонд надає підтримку сім'ям хворих на рак дітей, а також готує подарунки на свята для малюків, замкнених в лікарнях. Крім цього, Лілі та її команда приготували 5200 коробок печива. Одну половину печива розділять між дитячими відділеннями двох міських лікарень і маленькими пацієнтами онкологічних лікарень Америки. Другу половину поділять між американськими військовими на віддалених закордонних базах і безхатьками у США.

Дивіться відео: як Лілі продавала печиво