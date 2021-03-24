50 років з дня весілля: які вражаючі кадри відтворили закохані на важливу для них річницю

Керолін та Келлі Гей відсвяткували свою 50-ту річницю весілля у найчарівніший спосіб. Закохані відтворили день свого весілля.

Керолін та Келлі Гей обмінялися обітницями 12 березня 1971 року. Минуло 50 років й пара все ще разом щаслива. У них 3 дітей та 4 онуків.

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Керолін пережила рак молочної залози, а Келлі пересадили нирку 17 років тому. Зараз подружжя є активними членами донорської мережі штату Айова.

Щоб відсвяткувати свій ювілей, Керолін запропонувала чоловіку повернутися у той день, коли вони сказали одне одному "Я люблю". Закохані вирішили відтворити деякі фото з їх весільного альбому.

Келлі радісно погодився на ідею дружини. Він зізнався, що зазвичай йому байдужі подібні випадки, але 50-річний ювілей – важлива дата.

Для цієї зйомки Керолін відрощувала волосся за 3 роки до річниці, аби воно було такої ж довжини, як і 50 років тому. Сама фотосесія відбувалася у тій же церкві, в якій подружжя одружилося. Керолін одягла своє біле весільне плаття, яке все ще ідеально їй пасувало, а Келлі – костюм.

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"Ми пережили багато, але я не знаю, чи пережили ми щось більше, ніж інші пари. Я не думаю, що ми маємо щось особливе. Ми просто знайшли спосіб подолати важкі часи та насолодитися життям", – розповів Келлі.

Дивіться фото: 50 річниця Керолін та Келлі Гей