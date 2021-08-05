Відставав у розвитку, але виявився генієм: як 3-річна дитина потрапила у спільноту найрозумніших

Лоусон Лундберг народився раніше очікуваного терміну й кілька тижнів провів у відділенні інтенсивної терапії для новонароджених. Лікарі очікували, що у хлопчика будуть значні затримки в когнітивному розвитку.

Протягом перших 2 років мама Лоусона не чула від сина більше, ніж 2 слова. Проте згодом жінка почала помічати раптові зміни в хлопчику.

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"Здавалося, він стрімко крокує вперед і починає розуміти те, чого ми його не вчили. Якимось чином він самостійно освоїв фонетику і почав вчити слова. Це нас вразило", – пригадала мама хлопчика Сара.

У 3-річному віці Лоусон знав кожен прапор, країну та столицю світу. Поки інші діти вчилися ходити, хлопчик називав усі 50 штатів і 195 країн. Його словниковий запас та інтерес до навчання стали рости з неймовірною швидкістю.



Лоусон / Фото Sara Lundberg

Батьки вирішили перевірити інтелект сина на професійному рівні за допомогою IQ-тесту. Лоусон набрав 151 бал. Коли, наприклад, коефіцієнт інтелекту Альберта Ейнштейна був в діапазоні від 160 до 180 у більш пізньому віці.

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Крім цього, хлопчик пройшов тестування в організацію для людей з високим коефіцієнтом інтелекту Mensa. Лоусон відповів на всі питання і став одним з наймолодших членів.