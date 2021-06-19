3 дорогі сфери з життя дитини, в які батьки мають вкладати гроші: на чому не можна економити

Батьки повинні дати дитині ту базу для життя, завдяки якій згодом вона сама зможе втілити все омріяне. Які 3 дорогі речі мама й тато повинні дати своїй дитині – читайте також.

• Здоров'я

Здоров'я дитини завжди повинне стояти на першому місці. Можна відмовити їй в дорогій іграшці, але ніколи не економити на здоров'ї.

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Батьки повинні забезпечити дитину якісним медичним обслуговуванням, яке іноді може бути не найдешевшим. При цьому важливо ще й приділяти увагу профілактиці хвороб. Тобто зміцнювати імунітет дитини, піклуватися про здоров'я зубів, забезпечити гідні умови проживання.

• Освіта

Завдання батьків – зробити все можливе, щоб дитина отримала знання, які в дорослому житті зможуть її "прогодувати" та дадуть гідний рівень життя.

У чому має полягати допомога? Наприклад, це може бути пошук хорошого репетитора чи освітніх курсів, що можуть коштувати чималих грошей.

Репетитор для дитини / Фото Motherly

Такими діями батьки інвестують в майбутнє дитини та роблять для неї найцінніше – дають знання, які допоможуть реалізуватися та стати щасливим.

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• Одяг

Важливо розуміти, що мова не про бренди та дизайнерські новинки, а загалом про якість. Тільки якісний одяг забезпечить дитині комфорт протягом усього дня. Такі речі не викликатимуть алергії, добре зберігатимуть тепло в холодну пору року і дозволяють шкірі "дихати" в літній час.