20 тисяч бджіл на животі вагітної жінки: майбутня мама здивувала незвичайною фотосесію

Бджолярка Емілі Мюллер здивувала мережу незвичайною фотосесією. Для незабутніх кадрів жінка використала 20 тисяч бджіл.

Американці Емілі вже довелося пережити декілька викиднів, тому свою фотосесію 33-річна жінка присвятила життю та смерті.

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На своєму животі вагітна жінка зібрала 20 тисяч бджіл. Це вдалося завдяки бджолиній матці в руці, що вабила комах.

Перед зйомкою майбутня мама проконсультувалася зі своїм лікарем, щоб переконатися в безпеці фотосесії. Вона впевнена, що бджоли, попри болючі укуси, яких всі побоюються, зовсім не страшні.

Разом з чоловіком Райаном ми відкрили сімейний бізнес Mueller Honey Bee Removal, присвятивши своє життя цим чудовим маленьким істотам. Вони дуже розумні та соціальні комахи,

– повідомила Емілі.

"Це було нелегко, але мені було не страшно. Я знаю, що багато людей назвуть мене божевільною. І я розумію їх. Багато років тому я теж дуже боялася бджіл. Жодна бджола не вкусила мене навмисно. Це була лише моя вина. На одну з них я ненавмисно сіла. Ще одна виявилася у мене на руці, проте я не помітила цього", – зазначила Емілі.

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Дивіться фото Емілі з бджолами: