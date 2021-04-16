2-річний хлопчик знову зміг ходити після паралічу: відео перших кроків малюка

Аларік Бріджман, якому 2 роки, захворів на рідкісну недугу спинного мозку – поперечний мієліт. Ця неврологічна хвороба викликала запалення сірої або білої речовини спинного мозку, через що у дитини розвинувся параліч.

Батьки розповіли, що Аларік був рухливою дитиною, проте скаржився на м'яз у спині. Після одного з візитів до мануального терапевта малюк не зміг встати або порухати руками.

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Батько Дастін Бріджман повідомив, що тоді підняв ногу сина і вона впала. Чоловік пригадав, що сказав терапевту: "Дивись. Він паралізований" й побачив у очах страх.

Після цього хлопчик потрапив до дитячої лікарні, де медики намагалися повернути йому рухливість. Декілька місяців Аларік невпинно двічі на день працював з фізіотерапевтами, щоб відновитись. Також він регулярно гуляв на руках у батька.



Аларік на лікуванні / Фото GMA

У лікарні доброзичливий та милий Аларік став справжнім улюбленцем медиків та пацієнтів. Коли після тривалого лікування він вперше пішов, за нього були раді всі.

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Попри те, що хлопчик все ще спирався на ходунки, проте він пішов. Для того, хто недавно був повністю паралізований, – це дуже великий прогрес.