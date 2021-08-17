2-річна дівчинка схопила ножиці й обстригла собі волосся: що вийшло у дитини

Донька Лаури-Мішель, яку звати Майлі, вирішила змінити власну зачіску, поки мама не бачила. Як себе підстригла 2-річна дівчинка – читайте у матеріалі.

У Майлі було довге волосся, яке мама збирала у хвостики. Проте під час відсутності жінки, донька вирішила кардинально змінити зачіску.

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"Я ніколи сама не стригла волосся Майлі, тому що у неї були красиві довгі локони і я боялася їх зіпсувати. Майлі виявилася сміливіше мене", – прокоментувала Лаура-Мішель.

Дивіться фото: як себе підстригла Майлі

Вона просто сказала мені: "Мамо, я обстригла собі волосся". На запитання "Навіщо?", вона сказала, що хотіла бути схожою на принцесу. Я не могла злитися,

– пригадала Лаура-Мішель.

Оскільки дівчинка зістригла тільки один бік волосся, батькам довелося схожим чином відрізати й іншу частину локонів Майлі.

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"Я точно засвоїла цей урок. По-перше, ніяких ножиць в зоні видимості Майлі. По-друге, потрібно все ж періодично оновлювати зачіску, щоб їй не хотілося робити це самій", – додала Лаура-Мішель.