Не витрачав час на карантині: 12-річний хлопчик одночасно закінчить школу та коледж

У США 12-річний Майк Віммер двічі стане випускником. У час пандемії COVID-19 хлопець вирішив приділити більше уваги навчанню.

Майк не планував отримувати одразу 2 атестати. Відомо, що хлопець відвідував уроки з подвійною програмою. Під час навчання він оцінив свій темп і зрозумів: потрібно ще лише пару занять, щоб до закінчення середньої школи стати молодшим фахівцем.

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Хлопець отримає диплом молодшого спеціаліста в Громадському коледжі Роуен-Кабаррус – 21 травня 2021 року, а 28 травня у старшій школі Академії Конкорд, де виголосить прощальну промову.

Майк Віммер / Фото Next era innovations

Крім цього, Майк уже встиг створити власний стартап, який назвав Reflect Social. Його мета спростити роботу технологій розумного будинку.

Моя підприємницька мета – створити технологію, яка дозволить людям жити краще,

– повідомив Майк Віммер.

Чим займатиметься хлопчик у майбутньому, він ще не вирішив. Серед варіантів у нього:

Робота в США або в інших країнах.

Продовження навчання та стипендія, яка дозволить йому розвивати стартап.

Крім цього, Майк зазначив, що йому вистачає часу й на дитячі розваги. Наприклад, він полюбляє конструктор LEGO та баскетбол.

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"Багато людей думає, що я відмовився від свого дитинства або якимось чином втратив його. А я кажу їм, що це найкращий час у моєму житті", – зазначив Майк Віммер.