У квітковій клумбі чи ліхтарному стовпі: 1-річна дівчинка у всьому шукає антисептики – відео

Пандемія COVID-19 змінила весь світ, адже тепер люди частіше та ретельніше миють руки, дотримуються соціальної дистанції та носять маски в громадських місцях. Для 1-річної американки іншого життя не існує, адже народилася дівчинка у 2020 році.

Кеті Лайтфу опублікувала відео, яке миттєво розлетілося соціальними мережами. На ньому її маленька донька в усьому бачить антисептики для рук, наприклад, у квітковій клумбі або ліхтарному стовпі.

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Копіюючи дорослих, дівчинка підносить ручки до всіх предметів. Вона впевнена, що після таких її дій, обов'язково повинен з'явитися антисептик, яким можна буде обробити руки.

Користувачі стали активно коментувати відео. Частина батьків побачили в дівчинці своїх дітей.

"Вона чудова, але так сумно, що дітям доводиться рости в такому світі".

"Моя 5-річна внучка граючи з ляльками, каже їм: "Дотримуйтесь дистанції у 2 метри".

"У дитячому садку, який відвідує моя онука, діти міряють одне одному температуру шматочками кори дерев".

"Ця маленька дівчинка більше відповідальна, ніж багато дорослих".

Дивіться відео: як дівчинка бачить у всьому антисептик