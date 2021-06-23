Зустріч 6-річної дівчинки з акулою: яке відео випадково зняла мама

Мама, яку звати Шері, випадково зняла на відео момент, коли до її 6-річної доньки Анели підпливла акула. Що врятувало дівчинку – читайте у матеріалі.

Під час відпочинку мама вирішила зняти, як її 6-річна донька Анела плаває на узбережжі гавайського острова Оаху.

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Проте раптово дівчинка почала бігти в сторону берега та кричати: "Акула". Мама зізналася, що не одразу зрозуміла, чи не перебільшує донька. Коли жінка почала передивлятися відео, вона побачила у кадрі плавник великої акули, що впритул підпливла до Анели.

Я так рада, що вона пішла з пляжу того дня з усіма 10 пальцями та 2 руками,

– повідомила мама Шері.

Анела також прокоментувала зустріч з акулою, стверджуючи, що в той момент її "душа покинула тіло". "Я бачила акулу. Я не одразу помітила, що вона за моєю спиною. Я справді злякалася", – додала дівчинка.

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Виявилося, це була акула Чорнопера. Переважно вони поводяться обережно й намагаються не наближатися до людей. Проте може бути небезпечною, якщо акулу спровокувати. Експерти припускають, що хижачка просто полювала на мілководді й наблизилася до дитини випадково.

Дивіться відео зустрічі дівчинки з акулою: