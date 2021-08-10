Жінка була подружкою нареченої на 125 весіллях: чому її церемонія була під дверима кав'ярні

Професійна подружка нареченої Джен Гланц була на понад 125 весіллях. Чому сама жінка виходила заміж під дверима кав'ярні – читайте у матеріалі.

Джен Гланц є засновницею компанії, яка пропонує нареченим планування весілля, поради щодо написання промов та професійних подружок нареченої.

Цікаво Оригінальна пропозиція одружитися: чоловік замінив анотацію до картини на "історію їх кохання"

Через роботу у жінки було мало часу на побачення. Адже траплялися випадки, коли вона могла працювати на 2 весіллях одночасно, координуючи постачальників, розбираючи сімейні суперечки та піклуючись про наречену.

У 2016 році Джен вирішила піти на 14 побачень за місяць. Всі вони пройшли невдало, проте жінка наважилася на ще одне. Віцепрезидент компанії, що займається спортивним харчуванням, Адам Кософф відразу сподобався дівчині.

Це було схоже на сцену в кіно, де все було розмито, крім цієї однієї людини,

– пригадала Джен.

Пара почала зустрічатися, а через рік вони продали більшість своїх речей, аби перейти на віддалену роботу й мати змогу подорожувати.

У 2019 році вони повернулися до Нью-Йорка, де Адам зробив Джен пропозицію, на яку вона відповіла "Так!". Вони планували влаштувати весілля у жовтні 2020 року на 170 людей, проте пандемія COVID-19 змінила їх плани.

Тоді закохані вирішили одружитися біля дверей тієї самої кав'ярні, де колись зустрілися. З присутніх був тільки брат нареченого та кілька друзів, а всі інші рідні змогли спостерігати за церемонією через відеозв'язок.

Дивіться фото з церемонії біля кав'ярні:

За словами Джен, вона зовсім не шкодує про те, що її весілля було таким скромним.

Читайте також Під час весільної фотосесії на закоханих з літака вилили 900 літрів води: відео

"Вам зовсім не обов'язково бути в білому. Вам зовсім не обов'язково тримати в руках букет. Вам тільки потрібно поставити свій підпис на папері та робити те, що хочеться вам, а не те, що від вас очікує весь світ", – пояснила Джен Гланц.