Жахливі рани на руці, яким нічого не допомагає: у скутої ланцюгом пари проблеми зі здоров'ям
У закоханих Вікторії та Олександра з Харкова, які 14 лютого 2021 року вирішили скувати кисті рук ланцюгом, з'явилися нові проблеми зі здоров'ям.
Джерело:телеграм
Коли закохані показали на відео свої руки, то можна було побачити, що на руці дівчини з'явилися моторошні рани. Крім цього, Вікторія скаржилася на сильний біль.
Важливо Розпухли руки і залишилися опіки: пара, яка скувала кисті ланцюгом, розповіла про наслідки ідеї
Пара повідомила, що використання мазей та ліків їм не допомагає, а в лікарні кажуть, що "все нормально".
Попри це, Вікторія та Олександр відмовлятися від ідеї поки не планують. Проте попросили у людей поради, можливо, хтось знає, чому відбувається така реакція на ланцюг та що з цим робити.
Чому пара скувала кисті рук ланцюгом
Закохані Олександр та Вікторія вирішили з'єднати ланцюгом кисті рук одне одного. Для цього вони приїхали з Харкова до Києва. Пара переконана, що зможе прожити так 3 місяці та за це здобути новий рекорд.
Старт спроби зафіксували представники Книги рекордів України. Ланцюг навіть опломбували, щоб пара не могла знімати його потайки.
Дивіться відео про ідею пари:
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