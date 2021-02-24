У закоханих Вікторії та Олександра з Харкова, які 14 лютого 2021 року вирішили скувати кисті рук ланцюгом, з'явилися нові проблеми зі здоров'ям.

Коли закохані показали на відео свої руки, то можна було побачити, що на руці дівчини з'явилися моторошні рани. Крім цього, Вікторія скаржилася на сильний біль.

Важливо Розпухли руки і залишилися опіки: пара, яка скувала кисті ланцюгом, розповіла про наслідки ідеї

Пара повідомила, що використання мазей та ліків їм не допомагає, а в лікарні кажуть, що "все нормально".

Попри це, Вікторія та Олександр відмовлятися від ідеї поки не планують. Проте попросили у людей поради, можливо, хтось знає, чому відбувається така реакція на ланцюг та що з цим робити.

Чому пара скувала кисті рук ланцюгом

Закохані Олександр та Вікторія вирішили з'єднати ланцюгом кисті рук одне одного. Для цього вони приїхали з Харкова до Києва. Пара переконана, що зможе прожити так 3 місяці та за це здобути новий рекорд.

Старт спроби зафіксували представники Книги рекордів України. Ланцюг навіть опломбували, щоб пара не могла знімати його потайки.

Дивіться відео про ідею пари:

Більше про те, як усе відбувалося – читайте тут.