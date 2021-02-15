На День закоханих, 14 лютого 2021 року, Олександр та Вікторія вирішили з'єднатися ланцюгами. Вони переконані, що зможуть прожити так 3 місяці та здобути рекорд.

Задля цього пара приїхала з Харкова до Києва та за допомогою зварювання з'єднала ланцюгом кисті рук. Тепер вони постійно будуть перебувати на відстані – 1 сантиметр.

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Старт спроби зафіксували представники Книги рекордів України. Ланцюг навіть опломбували, щоб Олександр і Вікторія не знімали його потайки.

"Пара адекватна, підготували спеціальний зимовий одяг, навчилися синхронно готувати страви на кухні, потренували побутові процеси. Розраховують на три місяці близьких стосунків, і на світовий рекорд", – прокоментувала керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

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"Це – найближча закохана пара в Україні. В прямому і переносному значенні цього слова" – додала Лана Вєтрова.

Дивіться відео: як на пару одягали ланцюг