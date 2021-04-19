Заборони, курйозні історії та створення програми дитячого свята: які секрети акторів-аніматорів

Керівник агенції з організації дитячих свят Артур Пайрері в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу розповів деталі ведення подій для дітей. Як працюють актори-аніматори, які табу мають та які особливості костюмів – читайте у матеріалі.

Чому вирішив стати актором-аніматором?

Я займаюся дитячими святами вже 15 років. Починав в далекому 2005 році, коли дитяча анімація була дивина та мало хто про неї знав.

Цікаво Батьки цілий день погоджувалися на все, що пропонували діти: який результат експерименту – фото

Проте всі розуміли, що дітям потрібно робити якісь свята. Всі розуміли, що дітей треба якось вітати з днем народження. Ось ми по трішечки вводили культуру організації дитячих свят з ведучими, так званими аніматорами.

Перші свята / Скриншот з відео

Чи дратують вас іноді діти?

Ти ж коли приходиш на свято, намагаєшся стати з дитиною на один енергетичний потік. Коли ти в одному потоці, дитина не може тебе дратувати, тому що ти думаєш так, як вона.

І дитина, і ти зацікавлені в тому, щоб було весело, щоб було цікаво, щоб було драйвово і головне, щоб це запам’яталося.

Як ви вигадуєте програму на свято?

Є тренди ютубу та дитячі канали. Ти аналізуєш сітку мовлення дитячих каналів, розумієш, що діти дивляться. Дуже багато звертаємо увагу, яка рекламна продукція, з якими мультфільмами продається.

Дуже важливо, що дивляться діти. Ти береш це за тематику, а потім аналізуючи, передивляючись всі мультфільми, всі серії, вже розумієш, яка головна лінія. Тоді, відштовхуючись від цього, вибудовуєш програму. Це має бути продовження мультфільму, але наживо, на майданчику, під час дня народження дитини.

Персонаж на дитячому святі / Скриншот з відео

Дуже багато ігор вигадується по ходу, коли ти входиш в цей енергетичний потік. Розуміючи як вони будуються, розуміючи психологію дітей, ти можеш вигадати ігри вже по ходу справи.

Чи намагалися діти заглянути хто насправді під костюмом?

Я, на жаль, цього року не потрапив до свого сина на день народження, але прийшов аніматор Буба. Як розповіла мама, син постійно заглядав під костюм й казав: "Там мій тато".

Звичайно, дітям дуже цікаво подивитися, хто під костюмом. Дітям дуже цікаво, як артиста звуть у житті. Якщо це вже доросла дитина, наприклад 7 – 9 років, коли вона вже розуміє, що там дійсно актор.

Чи є в організації свят якісь табу?

• Не можна дитину штовхати в торт. По-перше, дитині може бути неприємно. По-друге, це може бути небезпечно.

• Дуже часто артисти просять: "Ану відкуси шматочок тортика". Навіщо це робити? Тортик треба порізати та з'їсти свій шматочок.

• Свято для дітей – це свято. Не чіпайте дитину, якщо не хоче розважатися, не треба змушувати. Або якщо погано себе поводить, не треба карати. Якщо професійний артист на майданчику, то він зробить все, щоб дитина розігралася, а якщо почала вередувати, то зробить так, щоб перестала.

• Бажано, щоб батьки взагалі не входили в процес проведення свята. Коли вони починають щось, на їх думку, доповнювати, вони ж не в енергетичному потоці, вони можуть заважати.

Дитяче свято / Скриншот з відео

Чи траплялися курйозні історії?

Я написав собі на руці, щоб не забути, ім’я іменинника. Проте потім, коли почалося наступне свято, на моїй руці все ще було попереднє написане ім'я. Але якось я викрутився.

Було, що діти били, адже вони заграються. Проте потрібно вміти вийти з ситуації.

Чи буває поганий настрій в актора-аніматора?

У актора може бути. Але повертаємося до питання перевтілення. Ти одягаєш костюм і ти вже не актор, ти персонаж. Якщо аніматор не перевтілюється з актора в персонажа – це профнепридатність.

Читайте також Фотосесія у стилі Гаррі Поттера для 3-місячного малюка: вражаючі кадри від молодої мами

Втомлений, до того відпрацював свято чи не відпрацював – ти маєш одягнути костюм й стати свіженьким, активним, веселим персонажем, який прийшов з однією метою – зробити іменинника та його друзів щасливішими.