Які вчинки можуть зіпсувати перше побачення: 5 поширених помилок

Іноді на першому побаченні хвилювання настільки сильне, що змушує робити вчинки, які здатні серйозно зіпсувати найкращий вечір. Які є найпопулярніші помилки – читайте у матеріалі.

Захоплюватися алкоголем

Це найнебезпечніший пункт в списку. Які б переживання не були, алкоголь – не найкращий спосіб з ними впоратися.

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Втративши контроль з кількістю спиртного, є ризик наступного ранку в кращому випадку – мати головний біль, в гіршому – відчуття сорому та бажання стерти зустріч з пам'яті.

Розповідати про колишніх

Цей пункт все ще лідирує серед "найпопулярніших помилок на першому побаченні". Колись, можливо, розповісте вашому партнеру про перше кохання, і про те, як "розбили серце". Проте це краще робити не на першій зустрічі.

Перше побачення / Фото Getty Images

Надто багато часу з телефоном

Пункт, що відноситься не тільки до побачень, скільки до етикету. Навіть якщо ви звикли не випускати смартфон з рук, варто хоча б на час побачення прибрати гаджет й присвятити свою увагу вашому супутнику.

Сприймати все надто серйозно

Хвилювання, трепет і передчуття приємного вечора не варто змішувати з напругою та прагненням до тотального контролю. Поставтеся до першого побачення як до гри, не будуйте глобальних планів та насолоджуйтеся моментом.

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Замовляти неправильну їжу

Цей пункт можна проігнорувати в тому випадку, якщо ви не страждаєте на перфекціонізм і досить впевнені в собі. Тим же, хто неодмінно хоче зробити бездоганне враження, має сенс відмовитися від пасти, адже їсти її красиво – це мистецтво, а також будь-яких страв, які їдять руками. Крім цього, уважно читайте опис страви в меню.