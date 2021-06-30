Як зробити так, щоб діти любили фізичні вправи: поради експертів

Не секрет, що займатися спортом корисно, особливо для дітей. Він позитивно впливає як на їхнє фізичне, так і емоційне самопочуття: активні діти менше хворіють та мають кращі успіхи у навчанні.

Не дивно, що усі батьки хочуть, аби їхні діти займалися спортом. Але як заохотити їх до активності, не роблячи це сферою стресу чи клопоту? Ці поради експертів можуть допомогти.

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Примушувати не варто

Якщо ви будете підштовхувати свою дитину до того виду спорту, яким вона насправді не хоче займатися, це не буде працювати, каже психолог клінічного спорту та доцент медичного коледжу Вісконсину Метью Мирвік.

Він рекомендує дати дитині на вибір кілька різних видів діяльності. Наприклад, якщо дитина не захоплюється командними видами спорту, такими як футбол чи баскетбол, ви можете запропонувати скейтбординг або йогу.



Дайте дитині можливість самій вибрати вид спорту / Фото pexels

Важливо хвалити

Як зазначають в Американській академії педіатрії, діти, які досягають підліткового віку, як правило, повністю відмовляються від спорту, якщо вони не мають високої конкуренції. Тому доктор Мирвік радить пояснити їм, що в командних видах спорту вони не можуть контролювати результат гри. Однак, від них залежить те, наскільки вони будуть старатися.

І не залежно від того, виграла ваша дитина чи ні, похваліть її за сам процес. Скажіть їй щось на кшталт: "Мені подобається скільки спроб ти сьогодні зробив", або "Приємно бачити, як ти там веселишся з друзями".



Хваліть дитину за сам процес / Фото unsplash

Зробіть це сімейною діяльністю

Якщо дорослі виходять на пробіжку так, ніби для галочки, або розглядають це, як якусь складну обов’язкову роботу, діти помітять це безрадісне ставлення до фізичних вправ , пояснює дієтологиня Крісті Гаррісон.

, пояснює дієтологиня Крісті Гаррісон. Саме тому експерти рекомендують знайти такі заняття, якими можна займатися всією сім’єю і які приноситимуть багато радощів для всіх членів родини. Як зазначив доктор Мирвік, його діти з нетерпінням чекають сімейних танцювальних вечірок.

і які приноситимуть багато радощів для всіх членів родини. Як зазначив доктор Мирвік, його діти з нетерпінням чекають сімейних танцювальних вечірок. Хорошим варіантом також можуть стати сімейні піші прогулянки, катання на велосипеді чи будь-які інші види активності для всієї родини.



Зробіть спорт сімейною справою / Фото pexels