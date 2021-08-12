Як запобігти дитячій істериці у громадському місці: важливі дії батьків

Для батьків одним з найважчих моментів у вихованні є – зупинка дитячої істерики. Як протидіяти такій поведінці ще до її початку – читайте у матеріалі.

Батькам потрібно навчитися помічати момент, який передує істериці: дитина починає хмуритися, посилено повторює своє бажання.

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При цьому важливо не тиснути на малюка, а обирати метод, який відповідає його віку.

Якщо дитині 3 роки та менше

Спробуйте її відірвати від наближення істерики раптовим: "Ой, птаха (метелик, літак)!". У цьому віці обсяг активної уваги ще невеликий, тому якщо якісно "заговорити зуби", матимете шанс не дати істериці розпочатися.

Тільки не використовуйте для цього солодощі, адже це сформує у дитини ланцюг "сльози-цукерка".

Істерика у дитини / Фото Trent Montessori

Старша дитина

Вона потребує розмови за схемою "Співчуття і запрошення до обговорення". Наприклад, вимагає купити шоколадку. Зупиніться, зазирніть дитині в очі: "Ти хочеш смачного, я розумію. Але від шоколаду виникає карієс, і його дуже боляче лікувати, мені б цього не хотілося. Може, ти вибереш собі смачненький фрукт?". Тоді йдіть купувати фрукти, як обіцяли.

Якщо істерика почалася

Важливо зорієнтуватися: це тиск на батьків або справжнє емоційне виверження. Якщо дитина рюмсає без сліз і поглядає на вас — це шантаж, на який варто не звертати уваги. Відійдіть на кілька метрів, проте так, щоб залишатися у полі зору капризуна, і перечекайте.

Якщо справді захопили емоції, спершу заспокойтеся самі. Потім сядьте поруч з дитиною, обійміть та перечекайте.

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Найважче при цьому — не звертати уваги на сторонніх людей, які ще іноді лізуть з порадами чи непроханою "допомогою". Намагайтеся навіть не дивитися на них: відсутність контакту є найкращою протидією.