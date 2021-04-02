Дорослим здається, коли дитина вдома, з нею не трапиться нічого поганого. Проте навіть перебуваючи поруч з батьками, злочинці можуть вчиняти насильство над дитиною.

Згідно з дослідженням "Сексуальне насильство та сексуальна експлуатація дітей в Інтернеті", злочинцю потрібно 18 хвилин, щоб змусити дитину відправити її інтимне фото в Інтернеті. Зустрічалися з ситуаціями сексуального насильства та експлуатації онлайн – 25% дітей.

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Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба закликав батьків поговорити з дітьми та розповісти, що людина в мережі Інтернет не завжди та, ким хоче здаватися. Також важливо пояснити, що не можна відправляти свої інтимні фото.

Поясніть дитині, що діти ніколи не винні у тому, що хтось здійснив над ними насильство. Винен лише злочинець. Ваша розмова з дитиною може врятувати її від зґвалтування,

– додав Микола Кулеба.

За його словами, батьки повинні розповісти, що дитину можуть шантажувати в мережі. Така людина – злочинець. Дитина має не боятися одразу все розповісти батькам й бути впевненою, що вони їй допоможуть. Переконайте малюка, що ви не засудите і завжди будете на його боці.

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