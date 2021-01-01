Зимові свята – це час, який варто провести з родиною, багато їсти та робити веселі кадри. Також у цей період сім'ї прагнуть зробити "ідеальну" святкову фотографію з коханими та домашніми улюбленцями. Проте далеко не всі тварини готові до гарних фото.

Видання Bored Panda зібрало найкращі фотографії, які "зіпсовані" чи "покращені" собаками.

Цікаво Безлад, хаос та реалії життя: які курйозні фото сім'я традиційно робить на свята

Для вашої тварини фотографування, мабуть, виглядає як весела гра або щось неймовірно нудне. Проте, залучивши скрипучу іграшку чи смаколики, ви зможете створити вдалий кадр. Особливо, якщо ваша собака добре навчена і слухає команди.

Пам'ятайте, що тварина є членом вашої родини: ви б не змушували своїх дітей фотографуватись, якби вони цього не хотіли, тому не тисніть на свого улюбленця.

Дивіться фото: сімейні кадри з домашніми улюбленцями