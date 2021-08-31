Як розвинути в дітях впевненість: важливі дії, які допоможуть батькам

Батькам потрібно розвивати у дітях впевненість в собі. Особливо, якщо вони часто чують від малюка такі фрази, як "Я не зможу", "Я боюсь", "У мене так не вийде". Як це зробити – пояснив лікар-психотерапевт.

• Демонстрація любові

Батькам потрібно частіше казати дитині, що вони її люблять, цінують, приймають такою, яка вона є та поважають її вибір. Любов має бути основою взаємин.

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• Розвиток талантів дитини

У дітей є власні інтереси, тому батькам потрібно допомогти їм визначити ці таланти та сприяти розвитку. Якщо мамі й татові не подобається захоплення дитини, важливо, аби вони все одно підтримували малюка.



Захоплення дитини / Фото Active For Life

• Дозволяти ухвалювати рішення

Основна відповідальність за дитину та її добробут лежить на її батьках, проте право вибору у малюка все ж повинне бути. Наприклад, дорослі можуть запропонувати дитині варіанти на вибір. Такими діями дитина вчиться відповідати за свої вчинки та робити правильний вибір.

• Навчати приймати поразки

Усі інколи можуть зазнавати поразки й дитина не виняток. Недостатньо просто сказати малюку: "Не засмучуйся, все буде добре". Краще навчити її бути гнучкою та сприймати поразку як ще одну можливість.

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• Бути прикладом для наслідування

Діти завжди роблять те, що роблять батьки, а не те, що вони говорять. Тож перш ніж починати розповідати малюку про впевненість у собі, спочатку краще проаналізувати власну поведінку та самооцінку.