Як розвинути у дитини лідерські якості: поради батькам

Вже в дитячому садочку часто видно, хто з дітей себе проявляє як майбутній лідер та не боїться ризику. Проте є кілька простих, але дієвих методів, які допоможуть прищепити дитині лідерські якості.

Будьте прикладом

В очах дитини лідером є батьки, тому їм потрібно з усією відповідальністю думати щодо своїх рішень та вчинків. Як будуть діяти вони, швидше за все, так само буде чинити й дитина.

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Заохочуйте командну роботу

Це стосується не тільки спільних сімейних справ, а й заходів, в яких братиме участь група дітей: похід з класом, командний спорт, театральна постановка.

Командна робота / Фото sunrise-study

Навчайте справлятися з невдачами

Це дуже важливе вміння будь-якої успішної людини – пережити невдачу і рухатися далі. Поразка в спорті, розчарування від низької оцінки, образа від того, що старостою класу вибрали не його – багато є випадків, коли дитина повинна вміти розумно ставитися до втрат, образ і розчарувань. А також має розуміти, що вони неминучі, тому не варто зациклюватися на них.

Розвивайте навички ведення переговорів

Батькам не потрібно тиснути на дитину своїм авторитетом. Їм потрібно привчити відстоювати свою точку зору шляхом переговорів, суперечок з розумними аргументами.

Учіть дитину приймати зважені рішення

Не одномоментні, імпульсивні, а зважені. Чим раніше діти навчаться приймати правильні рішення, тим впевненіше вони будуть це робити в дорослому житті. Щоб цього навчити, не пропонуйте дитині відразу весь спектр варіантів на вибір, обмежте його декількома, щоб простіше було порівнювати.

Учіть приймати рішення / Фото Chapter Two Coaching

Розвивайте навички планування у дітей

У кожній родині є маса запланованих заходів – від варіантів проведення канікул до щомісячних поїздок в гості до родичів або друзів. Залучайте дітей до планування поїздок і походів, сімейних розваг. Нехай вони разом з батьками продумують розклад, маршрут, хто за які справи буде відповідати в ці поїздки.

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Заохочуйте оптимістичне мислення

Оптимізм тісно пов'язаний з успіхом. Розвивайте у дитини вміння з гумором ставитися до себе, вміти по-доброму пожартувати в потрібний момент, з оптимізмом дивитися на ситуацію. Люди, які це вміють і заряджають упевненістю інших, завжди стають лідерами.