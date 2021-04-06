Як розвинути у дитини лідерські якості: поради батькам

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Вже в дитячому садочку часто видно, хто з дітей себе проявляє як майбутній лідер та не боїться ризику. Проте є кілька простих, але дієвих методів, які допоможуть прищепити дитині лідерські якості.
В очах дитини лідером є батьки, тому їм потрібно з усією відповідальністю думати щодо своїх рішень та вчинків. Як будуть діяти вони, швидше за все, так само буде чинити й дитина.
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Це стосується не тільки спільних сімейних справ, а й заходів, в яких братиме участь група дітей: похід з класом, командний спорт, театральна постановка.
Це дуже важливе вміння будь-якої успішної людини – пережити невдачу і рухатися далі. Поразка в спорті, розчарування від низької оцінки, образа від того, що старостою класу вибрали не його – багато є випадків, коли дитина повинна вміти розумно ставитися до втрат, образ і розчарувань. А також має розуміти, що вони неминучі, тому не варто зациклюватися на них.
Батькам не потрібно тиснути на дитину своїм авторитетом. Їм потрібно привчити відстоювати свою точку зору шляхом переговорів, суперечок з розумними аргументами.
Не одномоментні, імпульсивні, а зважені. Чим раніше діти навчаться приймати правильні рішення, тим впевненіше вони будуть це робити в дорослому житті. Щоб цього навчити, не пропонуйте дитині відразу весь спектр варіантів на вибір, обмежте його декількома, щоб простіше було порівнювати.
У кожній родині є маса запланованих заходів – від варіантів проведення канікул до щомісячних поїздок в гості до родичів або друзів. Залучайте дітей до планування поїздок і походів, сімейних розваг. Нехай вони разом з батьками продумують розклад, маршрут, хто за які справи буде відповідати в ці поїздки.
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Оптимізм тісно пов'язаний з успіхом. Розвивайте у дитини вміння з гумором ставитися до себе, вміти по-доброму пожартувати в потрібний момент, з оптимізмом дивитися на ситуацію. Люди, які це вміють і заряджають упевненістю інших, завжди стають лідерами.