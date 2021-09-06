Розмова про "це": як пояснити дитині, звідки беруться діти

"Звідки беруться діти?" – одне з питань, яке ставить батьків у незручне становище. Якщо вам цього питання ще не ставили, зараз ідеальний час, щоб підготуватися до того, коли ваша дитина почне звертати на це увагу.

Ніколи не рано говорити з дитиною про секс. Розмова про секс, сексуальність та тіло може допомогти вашій дитині зрозуміти, що це невід'ємні складові здорової людини. Відкриті та чесні розмови з дитиною, коли вона ще не досягла підліткового віку, а саме тоді найактивніше особа розвивається гормонально, можуть спростити подальші розмови про секс та звідки беруться немовлята. Ці ранні розмови також створюють основу для того, щоб діти могли вибірковіше та розумніше ставитися до сексуальних зв'язків у майбутньому.

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Обговорення цих тем – це не одноразова розмова. Це робота, яка триває і розвивається у міру дорослішання вашої дитини.

Три основні кроки, які можуть допомогти вам поговорити з дитиною про секс:

Спочатку з'ясуйте, що ваша дитина вже знає. Наприклад, звідки, на її думку, беруться немовлята чи що вона чула про те, звідки беруться діти.

Спростуйте будь-які міфи та наведіть факти. Наприклад, жодні немовлята не ростуть у животику своєї мами. Вони ростуть у спеціальному місці всередині утроби, яке називається матка.

Використовуйте розмову як можливість поговорити про власні думки чи переживання. Наприклад, про те, що деякі люди дійсно хочуть мати дитину, коли вони готові, а інші люди не надто впевнені в тому, що матимуть дитину. Або про те, що існує певний вік, коли можна мати дитину.

Як говорити про секс та тіло: поради для будь-якого віку

Використовуйте правильні назви для частин тіла: пеніс, мошонка, яєчка, вульва, піхва. Якщо ваша дитина знає правильні назви частин тіла, вона зможе чітко спілкуватися про своє тіло та говорити про можливі проблеми з батьками або з лікарями при потребі.

0 – 2 роки

Ви можете використовувати повсякденні моменти, щоб допомогти своїй дитині дізнатися про тіла – наприклад, час купання або коли ви допомагаєте дитині одягатися, сприятливий час для ознайомлення з назвами частин тіла.

2 – 3 роки

Більшість дітей у віці 2 – 3 років дуже цікавляться своїм та іншими дитячими організмами. Також вони починають помічати, що тіла хлопчиків і дівчаток відрізняються. Ваша дитина може запитати вас, чому, або сказати: "Що це?". Ви можете навчити дитину, що кожна частина тіла має свою назву та свою функцію. Наприклад, у хлопчиків пеніс, а у дівчат вульва.

4 – 5 років

Діти у віці 4 – 5 років часто запитують, звідки беруться діти. У цьому віці дитині можна вже пояснювати те, що дитина росте в матці матері, і що для того, щоб зробити дитину, вам потрібна сперма – насіння від чоловіка та яйцеклітина від жінки.

6 – 8 років

У цьому віці діти починають цікавитися, як дитина потрапляє в утробу матері. До шести років багато дітей цікавляться тим, як з'являються немовлята.

Важливо випередити малечу і запитати її, що вона думає і знає про це. Це допоможе вам зрозуміти, що ваша дитина вже знає. Тоді ви можете просто пояснити, надавши потрібну інформацію. Батьки можуть розповісти, що це трапляється, коли чоловік і жінка вступають у статевий акт, тобто коли чоловік вводить свій пеніс у вагіну жінки.

Також важливо пояснити дитині, що немовлята потрапляють у сім'ї різними способами, такими як ЕКО, усиновлення чи опікунство бабусь і дідусів.

Отже, починати розмовляти зі своєю дитиною про статеве дозрівання та про те, як змінюються тіла в період статевого дозрівання, потрібно ще до того, як ваша дитина доросте до цього періоду. Найкраще говорити про сексуальні відносини у 6 – 8 років, а про базові фізіологічні особливості з 3 років. Ви повинні стати головним джерелом інформації для вашої дитини, не друзі та точно не Google, аби уникнути непорозумінь надалі.