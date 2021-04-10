Як батькам навчити дитину правильно реагувати на булінг: важливі дії

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Від булінгу можуть страждати, як хлопці, так і дівчата. При цьому цькування відбуваються без будь-якої причини. Що має знати дитина та як діяти – читайте у матеріалі.
Потрібно пояснити дитині, якщо батьки мають багато своїх справ — у них все одно є час на дітей. Малюки не повинні залишатися без підтримки рідних.
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Крім того, у небезпечних ситуаціях тільки дорослі можуть допомогти прийняти правильне рішення.
Часто, намагаючись навчити дитину самостійності, батьки відвертаються від неї зі словами: "Вчися розв'язувати проблеми самостійно!". У такому випадку дитина ніколи не звернеться по допомогу, як би важко їй не було. Пам’ятайте: наслідки булінгу можуть бути непередбачуваними.
Діти, особливо підлітки, не усвідомлюють різниці між з'ясуванням стосунків за законом і "по поняттях". На цьому етапі вони дуже легко можуть перейти від жертви до агресора, навіть якщо діятимуть з найкращими намірами.
Ставши жертвою булінгу, дитина почувається слабшою за когось. Не даси відсіч — будуть цькувати ще більше. Важливо пояснити дитині, що звертаючись до дорослих, вона навпаки виявляє свою розумність.
Жертв булінгу залякують словами "Розповіси — гірше буде!". Важливо пояснювати дитині, що боятися не потрібно. Будь-якому агресорові можна дати відсіч. Головне — щоб все відбувалося за законом.
Дитина має знати, до кого, крім батьків, вона може звернутися по допомогу. Тітка, старший брат, учитель, тренер — будь-хто з дорослих, кому дитина може довіряти.
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Коли виникає ситуація булінгу, одразу починайте діяти. Не чекайте, що все само собою минеться. Зверніться до директора школи, соціального педагога, викличте батьків інших дітей, які беруть участь у цькуванні.
У крайньому разі звертатися до поліції, якщо ситуація виходить з-під контролю або знову повторюється.