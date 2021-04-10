Як батькам навчити дитину правильно реагувати на булінг: важливі дії

Від булінгу можуть страждати, як хлопці, так і дівчата. При цьому цькування відбуваються без будь-якої причини. Що має знати дитина та як діяти – читайте у матеріалі.

Одразу про все розповісти батькам

Потрібно пояснити дитині, якщо батьки мають багато своїх справ — у них все одно є час на дітей. Малюки не повинні залишатися без підтримки рідних.

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Крім того, у небезпечних ситуаціях тільки дорослі можуть допомогти прийняти правильне рішення.

Підтримка батьків / Фото American Psychological Association

Часто, намагаючись навчити дитину самостійності, батьки відвертаються від неї зі словами: "Вчися розв'язувати проблеми самостійно!". У такому випадку дитина ніколи не звернеться по допомогу, як би важко їй не було. Пам’ятайте: наслідки булінгу можуть бути непередбачуваними.

Не переходити межі

Діти, особливо підлітки, не усвідомлюють різниці між з'ясуванням стосунків за законом і "по поняттях". На цьому етапі вони дуже легко можуть перейти від жертви до агресора, навіть якщо діятимуть з найкращими намірами.

Не вважати себе слабшим

Ставши жертвою булінгу, дитина почувається слабшою за когось. Не даси відсіч — будуть цькувати ще більше. Важливо пояснити дитині, що звертаючись до дорослих, вона навпаки виявляє свою розумність.

Не звертати уваги на погрози

Жертв булінгу залякують словами "Розповіси — гірше буде!". Важливо пояснювати дитині, що боятися не потрібно. Будь-якому агресорові можна дати відсіч. Головне — щоб все відбувалося за законом.

Булінг / Фото Kingman Daily Miner

Побудувати коло довіри

Дитина має знати, до кого, крім батьків, вона може звернутися по допомогу. Тітка, старший брат, учитель, тренер — будь-хто з дорослих, кому дитина може довіряти.

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Не пускати все на самоплив

Коли виникає ситуація булінгу, одразу починайте діяти. Не чекайте, що все само собою минеться. Зверніться до директора школи, соціального педагога, викличте батьків інших дітей, які беруть участь у цькуванні.

У крайньому разі звертатися до поліції, якщо ситуація виходить з-під контролю або знову повторюється.