Як допомогти дитині позбутися поганих звичок: практичні поради

Якщо погані звички дитини не будуть помічені на ранніх стадіях, вони переростуть у проблему, яка заважатиме, навіть у дорослому віці. Як виправити шкідливі дії малюка – читайте у матеріалі.

Ігнорувати

Якщо батьки приділяють занадто велику увагу шкідливим звичкам дитини, карають її – це може мати негативний ефект.

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Звертаючи увагу на таку поведінку дитини, вони підштовхують її повторювати шкідливі дії. Тому найкраще ігнорувати це. Як результат, з'явиться шанс, що вона сама згодом її переросте.

Хвалити та винагороджувати

Хвалити й заохочувати дитину, коли вона формує гарні звички та свідомо уникає поганих, – корисна стратегія. Батькам варто показати дитині, що вони помічають й цінують її гарну поведінку – це розвиватиме її моральні якості, допоможе позбутися поганої звички.



Хваліть дитину / Фото CHOC Children's Blog

Навчати

Дитина може відмовитися від поганих звичок, якщо свідомо цього прагне. Важливо навчати їй й давати зрозуміти, чому та чи інша звичка є шкідливою. З часом вона зрозуміє ваші аргументи й зможе відмовитися від поганої звички.

Міняти по одній звичці за раз

У дитини може бути багато шкідливих звичок, тому не варто намагатися виправити їх усі одночасно. Визначте пріоритети: спочатку позбудьтеся тієї звички, яку вважаєте найшкідливішою й найміцнішою.

При цьому важливо не поспішати. Батьки не повинні втрачати самовладання, виховуючи дитину. Ніколи не ставте дитину в незручне становище в присутності сторонніх людей.

Визначити причину

У дитини можуть проявлятися шкідливі звички через те, що вона перебуває в стресовому стані. При цьому важливо поговорити з дитиною, поспостерігати за нею, щоб визначити причину, яка викликала її стрес.



Визначте причину / Фото Children's Health Queensland​

Обов'язково вислухайте дитину, виявіть терпіння й любов, надайте підтримку в боротьбі зі стресом – це допоможе їй упоратися з її шкідливими звичками. Розуміння причини також допомагає батькам знайти розв'язання проблеми, спрямувати увагу дитини й тим самим позбавити її стресу.

Установити правила

Дуже важливо, щоб батьки встановили для дитини правила. Розповідаючи їй про наслідки поганої поведінки, вони допомагають їй тримати її шкідливі звички під контролем. Будьте непохитними у своїх рішеннях, погоджуйте правила з дитиною, підтримуйте її.

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Розвивати моральні якості дитини

Коли батьки довіряють дитині, підтримують та люблять її, виявляють терпіння й чуйність у ставленні до неї, це сприяє розвитку дитину як емоційно стабільної особистості. Час від часу давайте дитині можливість приймати рішення. Це розвиватиме у неї впевненість у собі й навички прийняття рішень.