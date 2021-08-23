Як допомогти дитині адаптуватися до школи: поради для батьків від психолога

Батькам варто допомогти дітям полегшити адаптацію повернення до школи. Дитячий сімейний психолог Світлана Ройз пояснила як це зробити.

• Важливо почати повертати чи формувати режим дня, який буде звичний дитині під час навчання у школі. Для цього можна щодня починати прокидатися на 15 − 30 хвилин раніше.

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• Батьки можуть допомогти малюку нагадати чи дізнатися дорогу до школи. Наприклад, намалювати або видрукувати карту.

• Створити радісне очікування перед школою допоможе покупка нових канцтоварів та одягу. Тільки важливо дати можливість дітям самим обрати шкільне приладдя.

Канцтовари для дітей / Фото Pinterest

• Малюк може підготувати своє робоче місце — прибрати на столі, поставити лампу. Важливо, щоб ноги дитини під час сидіння діставали до підлоги або стояли на підставці, а іграшок у полі зору було менше.

• Для малюків: важливо грати з ними, називаючи їх і на прізвище, навчаючи відгукуватися не тільки на ім'я. Багато дітей у першому класі чекають звернення на ім'я і не вважають, що звертаються саме до них, коли вчитель каже: "діти, відкрийте книги".

• Можна продумувати разом з дитиною ідеї сніданків або їжі, яку дитина братиме з собою в школу. Навіть вдома можна "грати" в ланч, дістаючи їжу з ланч-боксу, користуючись серветками.



Сніданок для дитини / Фото FirstCry Parenting

• Зручно, коли школа повного дня. З гуртками, різними заняттями. Але дуже добре, якщо крім школи у дитини є ще і "своя" територія. Не пов’язана зі шкільним життям.

• Коли в мультфільмах або фільмах батьки бачать риси булінгу, їх варто називати: "Це булінг. Це неприпустимо. Якщо це відбувається поруч з тобою або раптом, щодо тебе — будь ласка, обов’язково кажи нам та іншим дорослим".

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• Школа — тільки частина життя. Крім школи в житті дитини має бути життя. З грою, відпочинком і радістю.