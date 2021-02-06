Шок, сміх і навіть сльози: підбірка кумедних відео, як діти стрижуть собі волосся

Кожна юна леді повинна пройти через "страшне" випробування – підстригти собі чубчика, а парубок – побрити голову наголо. Після пережитого розуміння догляду за волоссям суттєво змінюється.

Настає час, коли у дитини виникає нестерпне бажання підстригти собі волосся. Добре, якщо вони просто підрізають кінчики. Але бувають прикрі й одночасно веселі ситуації.

До речі Змінити чи залишити як є: коли стригти волосся у лютому 2021 – місячний календар

Процес пізнання світу

Дітям цікаво усе потримати в руках і спробувати зробити щось самотужки. Лише так вони можуть набратися досвіду та трошки подорослішати.

Одне з таких занять – це власна стрижка. Взявши до рук ножиці, діти вимірюють довжину і ріжуть. Але тут шок: чубчик стає дуже коротким, а волосся дивної форми.

І невідомо, хто в такій ситуації більше шокований – діти чи їхні батьки, які побачили "стріху" на голові свого чада.

Зберігаємо спокій і дивимося відео

Жінка не може стримати сліз, коли побачила своїх чад напів лисими: відео Jukin Media

Діти роблять "чудасії" зі своїм волоссям і шалено радіють: відео Beleberda

Зразок "ідеального" чубчика: відео Reality

Після такої стрижки, мабуть, доведеться звернутися до психолога: відео Ñañitos en el Mundo

Які ж вони милі: відео America's Funniest Home Videos