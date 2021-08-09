Як батьки можуть нашкодити дитині: 10 неправильних методів виховання

Часто, якщо дитина починає погано поводитися чи стає агресивною, батьки не бачать у цьому власних помилок виховання. Які дії дорослих насправді серйозно впливають на малюка – читайте у матеріалі.

1. Якщо дитина раптово стала дуже замкненою та недовірливою, причина в самих батьках. За словами психолога, це може бути надмірна дратівливість батьків.

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2. Якщо дитина нерішуча та боязка, причина може бути у дорослих, які намагаються надмірно допомагати у вирішенні завдань.

3. Якщо батьки купують дитині все, що забажає, а вона далі забирає чужі іграшки, найімовірніше їй не дають права вибору.

4. Якщо малюк став проявляти ревнощі чи заздрощі, то це викликане частим порівнянням з кимось іншим.

5. Якщо дитина стала часто проявляти агресію й грубість, швидше за все, в сім'ї вона часто стикається з цим і бере приклад з дорослих.

Агресія до дитини / Фото ParentMap

6. Якщо малюк став надто дратівливим, то йому просто не вистачає батьківської уваги. Такими діями він намагається добитися хоч якоїсь реакції батьків, аби його помітили.

7. Якщо дитина надто часто бреше, це може означати, що в минулому батьки занадто гостро або агресивно відреагували на її якийсь вчинок.

8. Якщо малюк не виявляє поваги до навколишніх, можливо, батьки часто вказують йому, що робити та не зважають на його почуття.

9. Якщо дитина не може постояти за себе в складних або конфліктних ситуаціях, то, найімовірніше, ви лаяли його при чужих людях. Так не можна робити, навіть при братах і сестрах.

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10. Бачте в дитині особистість й зважайте на її бажання. Це допоможе виростити ініціативну, працьовиту та реалізовану дорослу людину. При цьому важливо не нав'язувати дитині свої бажання.